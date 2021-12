Utrechtse Jaarbeurs wil met hulp van adviesbureau Greendish voedselaanbod verduurzamen

De Jaarbeurs in Utrecht wil haar voedselaanbod verduurzamen en gaat daarvoor een samenwerking aan met adviesbureau Greendish. Greendish gaat metingen doen en data verzamelen, waaruit duidelijk moet worden wat de Jaarbeurs kan doen om duurzamer te worden.

Greendish helpt bedrijven die aan bijvoorbeeld bezoekers voedsel aanbieden om gezond en duurzaam eten aan te bieden. Zo heeft Greendish onder meer een gids gemaakt met praktische richtlijnen. Die moet bedrijven helpen met het samenstellen van een duurzaam en gezond menu.

De Jaarbeurs wil met hulp van Greendish bijvoorbeeld kijken naar de inkoop van voedsel en het menu dat ze aanbieden, maar er wordt ook gekeken naar hoeveel voedsel er wordt weggegooid. De Jaarbeurs wil die informatie gebruiken om efficiëntere keuzes te maken en voedselverspilling tegen te gaan. Verder krijgen de keukenteams van de Jaarbeurs tijdens de ‘Greendish Academy’ begeleiding bij het aanpassen van het horeca-assortiment tijdens grote beurzen en evenementen.

Missie versnellen

Greendish bestaat inmiddels meer dan tien jaar en zit sinds 1 april van dit jaar op zesde etage van het Beatrixgebouw. Joris Heijnen, oprichter van Greendish, is blij met de samenwerking met de Jaarbeurs. “Bij de Jaarbeurs komen ruim 2,3 miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn heel veel eetmomenten waar we gezamenlijk impact kunnen maken. We zijn dan ook trots om samen met Jaarbeurs onze missie te versnellen door gezonde en duurzame voeding voor alle bezoekers en medewerkers beschikbaar te maken.”

Ook Marloes van den Berg, die zich bij de Jaarbeurs bezighoudt met duurzaamheid, is trots. “Deze samenwerking ligt volledig in lijn met onze strategie: De meest duurzame congres- en eventlocatie van Europa worden. Samen met onze partners zoeken we binnen elk bedrijfsonderdeel naar de meest slimme en duurzame oplossingen. Voor onze horeca ambitie past Greendish hier uitstekend bij. Nu kunnen onze bezoekers, organisatoren en collega’s hier ook smakelijk van meegenieten.”