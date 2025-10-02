Utrechtse jeugdombudsman voert actie voor gedupeerde jongeren met DUO-schulden

Samen met andere lokale jeugdombudsmannen, van onder meer Rotterdam-Rijnmond en Nijmegen, start de Utrechtse jeugdombudsman een landelijke actie voor jongeren die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal en daardoor met DUO-schulden blijven zitten. De lokale jeugdombudsmannen willen de omvang van de DUO-schulden bij gedupeerde toeslagenjongeren in kaart brengen.

Een minder belichte kant van het toeslagenschandaal is de kant van de (studerende) jongvolwassene uit het gezin. Maar niet alleen ouders waren slachtoffer van dit schandaal. Ook de jongeren die door middel van een lening bij DUO het gezin hielpen te overleven, hebben hier veel last van ondervonden. Sterker nog; zij moeten de gevolgen hiervan nog steeds ondervinden door de hoge DUO-schuld die bij hen niet vergoed wordt.

Geweigerd verzoek

De lokale jeugdombudsmannen hebben de staatssecretaris van Financiën, de minister van Onderwijs en de directeur van DUO gevraagd om inzicht te geven in de omvang van de DUO-schulden. Dit weigerde de overheid. Vragen zoals ‘Hoeveel jongeren hebben DUO-schulden, hoe hoog zijn die bedragen, en welk effect heeft het schandaal gehad op hun studie?’ blijven onbeantwoord. Volgens de jeugdombudsmannen staat deze weigering dan ook haaks op de mantra van de overheid er alles aan te willen doen om gedupeerde jongeren weer toekomstperspectief te bieden.

Ongelijke behandeling

Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal krijgen hun schulden en schade, inclusief DUO-schulden, wel vergoed. Daarentegen blijven de jongeren achter met een grote belemmering. Zij worden amper erkend. Alleen de jongeren met problematische schulden krijgen beperkte hulp. Doordat de DUO-schulden formeel niet saneerbaar zijn, vallen zij niet onder deze problematische schulden. Het gevolg hiervan: gedupeerde toeslagenjongeren blijven achter met een hoge DUO-schuld. De lokale jeugdombudsmannen zijn tegen deze ongelijke behandeling.

Verhalen delen

Omdat de overheid weigert de DUO-schulden van deze gedupeerde jongeren kwijt te schelden en de omvang van het probleem niet in kaart wil brengen, nemen de lokale jeugdombudsmannen het initiatief in eigen handen. Ze roepen jongeren op om hun verhaal te delen via een anonieme vragenlijst.