Utrechtse jongeren drinken en roken minder; ‘Ontmoedigingsbeleid blijft echter nodig’

Utrechtse jongeren zijn minder gaan roken en drinken ten opzichte van zo’n tien jaar geleden. Ook ligt het tabak- en alcoholgebruik bij deze groep onder het landelijk gemiddelde. Toch is volgens de gemeente Utrecht een ‘aanzienlijk deel’ van de jongeren tussen de 15 en 16 jaar al in aanraking geweest me alcohol.

In het najaar van 2019 heeft de gemeente samen met het RIVM en de GGD regio Utrecht een vragenlijst naar 11 scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de stad verstuurd. Leerlingen van de tweede en vierde klas hebben meegedaan aan het onderzoek. In totaal hebben 3.547 jongeren de vragenlijst ingevuld. Dit is 48 procent van alle tweede en vierdeklassers die in Utrecht wonen.

Alcohol

Ongeveer een derde van de leerlingen uit de vierde klas zegt in aanraking te zijn geweest met alcohol. De gemeente noemt dit een ‘aanzienlijk deel’. Een kwart van deze jongeren zegt de laatste vier weken nog gedronken te hebben en 16 procent zegt in de laatste vier weken tijdens één gelegenheid meer dan vijf drankjes genuttigd te hebben.

Volgens de gemeente komt alcoholgebruik vaker voor bij jongeren met een westerse achtergrond, jongeren op de havo en jongeren die wonen in de wijken Noordoost en Oost.

Voorlopige analyses laten zien dat het alcoholgebruik in Utrecht lager is dan het Nederlands gemiddelde. Ook drinken de Utrechtse jongeren van nú minder dan hun leeftijdsgenoten in 2008 en 2009. Toen gaf 43 procent aan weleens alcohol te hebben gedronken.

Tabak

Uit de vragenlijst is ook gebleken dat 80 procent van de Utrechtse jongeren nog nooit geëxperimenteerd heeft met roken. Zij hebben dus nog nooit een sigaret, een e-sigaret of waterpijp gerookt.

Jongeren op het vmbo en de havo experimenteren vaker met roken dan jongeren op het vwo. Onder jongeren met een Turkse achtergrond wordt vaker waterpijp gerookt.

Ook wat roken betreft scoren de Utrechtse jongeren onder het landelijk gemiddelde en ook scoren ze beter dan de leerlingen van 2008 en 2009.

Beleid

Volgens de GGD regio Utrecht is vanaf 2007 een dalende trend te zien in het tabak- en alcoholgebruik onder jongeren van de tweede en vierde klas. Tussen 2015 en 2019 is die daling echter minder sterk dan voorgaande jaren. Afgaand op de bovengenoemde cijfers zegt de GGD dat gericht beleid om het roken en drinken terug te dringen onder jongeren nodig blijft.