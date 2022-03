Utrechtse jongeren krijgen lintje voor bijzondere verdiensten voor de samenleving

Dertien Utrechtse jongeren kregen zaterdag uit handen van wethouder Eelco Eerenberg een zogenoemd jeugdlintje. Net zoals bij de reguliere lintjes is deze onderscheiding een teken van waardering voor personen die zich hebben ingezet voor de samenleving, maar in dit geval ging het specifiek om jongeren.

“Vandaag eren we een bijzondere groep mensen”, zei de wethouder. “Ik ben er heel trost op dat deze jongeren zich inzetten voor een ander en voor de stad Utrecht. Ze zijn een voorbeeld voor ons allemaal en ambassadeurs voor Utrecht als kinderrechtenstad. Toen ik ruim twee jaar geleden begon als wethouder in Utrecht, was een van mijn grote wensen om het jeugdlintje weer in te voeren. Ik hoop dat de ontvangers dit jeugdlintje zien als een grote aanmoediging om het goede werk voort te zetten.”

Sieraden

De 9-jarige Frederique raakte geïnspireerd door een film, waarin ze werd geconfronteerd met kinderen die het minder goed hadden dan haar en besloot iets te doen aan de ongelijkheid in de samenleving. Ze ging harssieraden maken en verkopen, en de opbrengsten heeft ze gedoneerd aan zowel de Voedselbank als Stichting DierenLot.

Abdullaal (22) kwam drie jaar geleden als jonge statushouder naar Nederland en belandde in Utrecht. Hij leerde de Nederlandse taal, om vervolgens andere jonge statushouders te helpen. Nu werkt hij onder meer als vrijwilliger op de dagbesteding van jonge statushouders, hij zit in het kinderrechten jeugdpanel en hij informeert jonge statushouders over actuele onderwerpen. Ook staat hij op de lijst van de politieke partij BIJ1.

Paper hug

Toen de 13-jarige Jasmijn haar vader in 2017 verloor, had ze veel moeite met woorden als ‘sterkte’ of ‘gecondoleerd’. Daarom verzon ze het initiatief ‘paper hug’. Dit zijn kaarten waarop bijvoorbeeld ‘wat ontzettend kut voor je’ is te lezen. Jasmijn verkoopt deze kaarten en een groot deel van de opbrengst schenkt ze aan KWF Kankerbestrijding.

Hierboven staat slechts een greep uit de initiatieven die Utrechtse jongeren de afgelopen tijd hebben ondernomen voor anderen. Alle dertien jongeren kregen zaterdag het beeldmerk van het jeugdlintje ‘Utrecht stad naar mijn hart’, een ontwerp van Dick Bruna. De lintjes worden normaal gesproken rond Internationale Kinderrechtendag in november uitgereikt, maar vanwege de toen geldende coronamaatregelen is de ceremonie verplaats naar maart.

