Utrechtse jongerenwerkers vertellen bij Op1 wat ze doen om de rust in de stad te bewaren

Twee jongerenwerkers uit de Utrechtse wijk Overvecht zaten vrijdagavond aan tafel bij het televisieprogramma Op1. Zij vertelden wat ze de afgelopen periode hebben gedaan om te voorkomen dat jongeren gaan rellen. “We spreken de jongens aan en vertellen wat de consequenties kunnen zijn.”

Sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari is het op een aantal plekken in Nederland erg onrustig geweest. Zo waren er hevige rellen in onder andere Eindhoven en Rotterdam. Op sociale media kwamen er ook allerlei oproepen voorbij om onrust te stoken in Utrecht, maar het is tot dusver rustig gebleven in de stad.

Consequenties

Nurettin Eren en Mehmet Yildirim, beiden werkzaam bij Stichting Jongerenwerk Utrecht, legden bij Op1 uit hoe zij te werk gingen. “Als er bijvoorbeeld wordt opgeroepen om te komen rellen bij winkelcentrum Overkapel, gaan wij daar rondjes rijden. We kijken wie er op straat hangen en wie we kennen. Vervolgens spreken we de jongeren aan en wijzen ze op de consequenties.”

De jongerenwerkers vertellen de jongeren dat deze consequenties ze lang kunnen blijven achtervolgen. “Je moet de schade vergoeden en krijgt geen VOG waardoor je vervolgens geen baan kunt krijgen. Op die manier beland je in een bodemloze put. Veel jongeren pakken het positief op en blijven thuis”, zegt Yildirim.

Trots

Waarom het tot nu toe in Utrecht rustig is gebleven en het op andere plekken wel is uitgelopen op grootschalige rellen weet Eren niet. “Ik ben ervan overtuigd dat ze elders in het land ook hun best doen, maar soms heb je het niet in de hand. […] We moeten dan ook niet te vroeg juichen. We zijn tot nu toe heel erg trots op de jongeren, maar ook op Utrecht. We hopen dat het zo blijft.”

Eren zegt dat alle tachtig Utrechtse jongerenwerkers samenwerken met onder meer FC Utrecht, buurtvaders, wijkagenten, sportverenigingen en de gemeente. Burgemeester Sharon Dijksma liet via Twitter weten trots te zijn op de mensen van Stichting Jongerenwerk Utrecht. “Samen met de politie en boa’s doen ze hun uiterste best om de rust in Utrecht te bewaren. En dat is een hele klus. Maar ze staan er wel. Iedere dag.”

