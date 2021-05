Utrechtse judoka Anton Geesink krijgt herdenkingsmunt

De eerste herdenkingsmunt van 2021 is een eerbetoon aan de Utrechtse judoka Anton Geesink. Het ontwerp van het Geesink Vijfje is donderdag door kleindochter Leonie Geesink ceremonieel onthuld bij het Anton Geesink-standbeeld in Utrecht.

Het Vijfje is ontworpen door kunstenaar Malin Persson die in het ontwerp verschillende verwijzingen gebruikt naar de judocarrière van Geesink. Op de voorkant staat koning Willem-Alexander met rond zijn hoofd het symbool van de ‘Kodokan’, de eerste judoschool die in 1882 werd opgericht in Tokio.

Op de andere kant van de munt staat Anton Geesink zelf, tijdens zijn overwinning op de Olympische Spelen in Tokio in 1964. Te zien is hoe hij zijn tegenstander in de houdgreep heeft. De cirkels op de munt symboliseren de twintig seconden waarin de houdgreep vastgehouden moet worden om een judowedstrijd te winnen. De cirkels geven ook een opkomende zon weer, een verwijzing naar Japans bijnaam ‘Land van de Rijzende Zon’.

Tekst loopt door onder de foto

Verzamelaars

Het Anton Geesink Vijfje is een wettig betaalmiddel in Nederland, maar ook onder verzamelaars zijn de herdenkingsmunten populair. Het Vijfje verschijnt voor de verzamelaars dan ook in zilver en er wordt een gouden munt geslagen, het Anton Geesink Tientje. Verder verschijnt er een speciale set ‘Tokio toen en nu’, met een zilveren Anton Geesink Vijfje en een zilveren Noël van ’t End-penning, ter ere van de huidige wereldkampioen judo.

Tekst loopt door onder de foto

De ceremoniële Eerste Slag van de herdenkingsmunt is op 23 juni. Daarna wordt de munt uitgeleverd. De munten zijn wel al te bestellen op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.