Utrechtse Kaoutar el Oualid is uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het jaar

De Utrechtse Kaoutar el Oualid is verkozen tot dé creatieve Jonge Ambtenaar van het Jaar 2025. De organisatie ging op zoek naar jonge ambtenaren die met lef en durf werken aan de problemen van vandaag en morgen. Daarbij kwam el Oualid uit de bus.

De Jonge Ambtenaar van het jaar is een verkiezing die wordt georganiseerd door FUTUR, het landelijke Jonge Ambtenaren Netwerk. El Oualid wist de jury te overtuigen met ‘haar creatieve aanpak om te zorgen voor verandering, versnelling en verbetering, op weg naar een betere overheid’.

De wijken in

El Oualid werkt als communicatieadviseur bij de gemeente Utrecht. Tijdens haar werkzaamheden gaat ze de wijken in en zoekt ze bewust de mensen op. Volgens de jury blinkt ze uit in ‘anderen meenemen in haar ideeën en de informatie die ze buiten ophaalt ook

daadwerkelijk te vertalen naar concreet beleid waar de mensen mee geholpen zijn’.

Daarvoor werkt de communicatieadviseur bijvoorbeeld met buurtambassadeurs. “Maar ook het juist vertellen van de verhalen die niet altijd gehoord worden. Om meer begrip en saamhorigheid te creëren.” Voor de jury al met al ‘een aanpak met impact’.