Utrechtse Katrin Kochems en Eline Kochen onderscheiden voor redden drenkeling bij Gagelbos

Een bijzondere onderscheiding voor twee Utrechtse vrouwen die afgelopen zomer in Groenekan een man uit het water wisten te redden. Katrin Kochems en Eline Kochen krijgen vanochtend voor die heldendaad uit handen van burgemeester Dijksma een penning in brons en een oorkonde van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

De vrouwen krijgen de penning en oorkonde omdat zij op dinsdag 11 augustus Sven Hoetjes uit het water redden bij het Gagelbos in Groenekan. Hoetjes besloot na een warme dag een duik te nemen, maar dook in ondiep water. Hij kwam op zijn hoofd terecht en had geen gevoel meer in zijn armen en benen.

Kochems en Kochen hoorden hem om hulp roepen en gingen direct het water in. Ze hielden Hoetjes boven water en bleven met hem praten tot de traumahelikopter en ambulances waren gearriveerd. Hoetjes hield er twee gebroken nekwervels en een gedeeltelijke dwarslaesie aan over. Hij is nog aan het revalideren.

De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen besloot Kochen en Kochems te onderscheiden met een bronzen medaille als blijk van waardering. Die kregen ze dus woensdagochtend, uit handen van burgemeester Dijksma. Ook Sven Hoetjes was bij de uitreiking aanwezig.