Utrechtse kerstbomen krijgen een tweede leven als compost of bier

Wanneer de feestdagen straks achter ons liggen is het weer tijd om de kerstboom de deur uit te doen. In Utrecht kan dit op verschillende manieren; zo kan de boom worden ingeleverd bij een punt van de gemeente, maar mensen kunnen hun kerstboom ook naar twee horecazaken in de stad brengen, waardoor er bier van gemaakt wordt.

In januari komen er in Utrecht veertig inzamelpunten voor kerstbomen. Deze liggen verspreid over de stad en mensen kunnen hun boom hier zelf heenbrengen. Alle inzamelpunten zijn te vinden op deze kaart.

Daarnaast haalt de gemeente van 10 tot en met 21 januari ook de bomen aan huis op. De kerstboominzameldagen zijn voor elk huishouden te vinden op deze website. Alle bomen die worden ingezameld door de gemeente worden verwerkt tot speciale compost.

Bier

“Steeds meer Utrechters maken gebruik van duurzame kerstbomen, zoals het huren van kerstbomen”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Vaak kunnen die na gebruik weer in de volle grond worden geplaatst om verder te groeien. Dat is een mooie ontwikkeling! We weten ook dat veel mensen kiezen voor een boom die ze na de feestdagen weer wegdoen. Daarom bieden we weer verschillende mogelijkheden aan, om de kerstboom in te leveren.”

Mensen kunnen er tot slot ook voor kiezen om hun kerstboom in te leveren bij de horecazaken Botania Food & Beer Garden of Stadsjochies. Deze bomen gaan naar het Amsterdamse Lowlander Botanical Beers, die de toppen en de naalden gebruiken om bier van te maken. Iedereen die een kerstboom inlevert bij een van de horecazaken krijgt als dank zo’n Winter I.P.A. thuisgestuurd als dank.