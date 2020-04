Utrechtse kinderboerderij Nieuw Rotsoord maakt terrein groener en duurzamer

Kinderboerderij Nieuw Rotsoord heeft toestemming gekregen om de huisvesting en het terrein van de boerderij duurzaam te verbeteren. Het gebied moet daardoor groener worden en op die manier onderdeel worden van Rotsoord.

De kinderboerderij krijgt een nieuw onderkomen en er komt een voetpad tussen de kinderboerderij en de volkstuinen, waardoor de verbinding tussen Groen Rotsoord en de woonwijk moet verbeteren. Verder komt er een nieuw hek rond de kinderboerderij en de volkstuinen. Het hek moet het gebied een meer eenduidige uitstraling geven.

“We zijn blij dat dit bijzondere, groene gebied een stevige impuls krijgt”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Dit past ook in de plannen die we hebben om de openbare ruimte van Rotsoord als geheel te vergroenen. Daarmee krijgt het gebied nog grotere betekenis als ontmoetingsplek voor de buurt.”

Verzoek

De plannen komen voort uit een verzoek van Stichting Nieuw Rotsoord, Volkstuinvereniging Briljantlaan, Stichting De Tafelboom en Stichting De Pastoe Fabriek. De organisaties vroegen om te onderzoeken hoe het gebied verbeterd kan worden.

Stichting De Pastoe Fabriek wilde in Groen Rotsoord een culturele voorziening met de naam Dutch Forum. Daarvoor is volgens de gemeente te veel bebouwing nodig. De gemeente gaat samen met de stichting kijken of er buiten Groen Rotsoord wel een geschikte locatie is.

Plan

De plannen voor de kinderboerderij zijn onderdeel van een grotere aanpak van de gemeente voor Rotsoord. Het plan van de gemeente, waar ook bewoners en ondernemers aan meegewerkt hebben, is vooral om meer groen toe te voegen. Daarmee moet het prettiger worden om in de openbare ruimte te verblijven. Zo moet er ook, waar mogelijk, een wandelpad komen langs de Vaartsche Rijn. Daarnaast komen er aanmeerplekken voor bootjes.