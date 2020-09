Utrechtse kinderen weten geldpotje van de gemeente voor initiatieven beter te vinden

Steeds meer kinderen weten het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht te vinden. Dit geldpotje van de gemeente is speciaal bedoeld voor inwoners die ideeën hebben om de buurt, wijk of stad leuker, groener, gezelliger, mooier of socialer te maken. Dit jaar riep de gemeente ook kinderen op om mee te denken.

Om kinderen te bereiken werd een video gemaakt en werden posters verspreidt. Dit zorgde ervoor dat de gemeente 63 contacten opdeed met kinderen en hun ouders in de stad. In totaal zijn er 11 initiatieven gerealiseerd in onder meer Langerak, Welgelegen en het Griftpark.

Omdat het om kleine en tijdelijke initiatieven ging, kon de gemeente de ideeën snel uitvoeren. Zo werd er een parcours geverfd op een grasveld in Veldhuizen en een gekleurd hinkelpad gemaakt in Lunetten.

De gemeente is tevreden over de aanpak en verlengt de werkwijze tot eind dit jaar. De stappen die moeten worden doorlopen om een aanvraag te doen kunnen ook via Whatsapp of telefoon om het de jongeren zo makkelijker te maken.