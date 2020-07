Utrechtse kinderopvang één week dicht na vier coronabesmettingen

Kinderopvang De Boerderij in Leidsche Rijn sluit de komende week de deuren omdat vier medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Anita Steenbakker en Edith van Dijk van de Utrechtse kinderopvang zeggen geen andere mogelijkheid te zien dan een tijdelijke sluiting.

“Toen één medewerker positief testte eerder deze week, werd al een deel van de medewerkers uit voorzorg naar huis gestuurd. Met een dergelijke minimale bezetting kunnen we niet de kwaliteit bieden waar we als professionele opvangorganisatie voor staan”, is te lezen in een reactie van De Boerderij.

De kinderopvang wil daarnaast het risico op verdere verspreiding minimaliseren. “Wij realiseren ons dagelijks hoe groot de verantwoordelijkheid is die wij als team hebben in de zorg voor kleine kinderen. Veiligheid staat altijd voorop.”

De ouders van de kinderen zijn inmiddels geïnformeerd en zij worden ook de komende week op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De Boerderij zegt nauw samen te werken met de GGD en de oudercommissies.