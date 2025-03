Utrechtse kringloopwinkels doen mee landelijke kledingruil: inwisselen voor wat ‘nieuws’ of korting

Twee kringloopwinkels in Utrecht doen op 5 april mee met een grote landelijke kledingruil. Bij Emmaus op de Monseigneur van de Weteringstraat en De ARM in Hoograven kunnen mensen die dag kleding inwisselen voor een ander kledingstuk of voor 2,50 euro korting.

Wie kleding kwijt wil die nooit meer wordt gedragen, daar een ander blij mee wil maken en zelf meteen iets nieuws uit wil zoeken, kan volgende week zaterdag terecht bij Emmaus en De Arm. Dan organiseert de branchevereniging Kringloop Nederland ‘de grootste kledingruil van Nederland’. Ruim 120 kringloopwinkels doen mee, waaronder twee in Utrecht.

Bij de zogenoemde swappunten kun je die dag terecht om kleding te ruilen. Voor ieder item krijg je een swappunt. Dat punt kan je ruilen voor een ander kledingstuk uit de kringloop of inwisselen voor 2,50 euro korting aan de kassa.

Geen schoenen

Goed om te weten: per persoon krijg je maximaal zes punten, ook als je meer kledingstukken inruilt. Ook is het niet mogelijk om schoenen, tassen, riemen en andere accessoires in te ruilen voor deze actie.

Kringloop Nederland wil met de actiedag ‘de waarde van bestaande kleding vieren’ en vindt dat kleding nog een tweede kans verdient.