Utrechtse kunstenaar verandert de heuvel in het Griftpark voor één dag in een ‘zee’

De Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarden heeft zaterdag de heuvel in het Griftpark bekleed met cd’s en dvd’s. Met zijn nieuwe werk ‘Zee van cd’s’ viert hij de veertigste verjaardag van de cd.

Ook wil Van de Luijtgaarden met de Zee van cd’s stilstaan bij de hoeveelheid schijven die tegenwoordig in de vuilnisbak belanden. Dronefotograaf Albert Kok zette de glimmende zee op beeld.

“Vanwege het industriële afval dat er onder de grond ligt opgeslagen, wordt het Griftpark ook wel ‘Gifpark’ genoemd. Zoals je begrijpt is het voor mij de ideale plek om met weggegooide spullen iets leuks te doen”, knipoogt Van de Luijtgaarden.

Kunstenaar en verzamelaar Pet van de Luijtgaarden is gefascineerd door de absurditeit van de hoeveelheid aan spullen, vertelde hij eerder aan DUIC. Hij maakte onder meer het Duurzaamheidsdoolhof, dat ook in het Griftpark te bewonderen was.