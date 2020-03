Utrechtse kunstenaars maken liedje over liefde in tijden van het coronavirus

Twee Utrechtse kunstenaars van De Nijverheid hebben een liedje gemaakt over hoe het is om net verliefd te zijn in tijden van quarantaine door het coronavirus. De bijbehorende clip is in twee dagen bijna 1800 keer bekeken.

In de clip zie je Cor en Anna, die elkaar de dag voor Ruttes oproep om binnen te blijven hebben ontmoet. Ze verbeelden hoe het in tijden van thuisquarantaine is om net verliefd te zijn. De geliefden zitten in de clip, elk in hun eigen huis, tussen enorme stapels wc-papier.

De kunstenaars hebben geen werk meer door de genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden. “Op de Nijverheid, waar ik mijn atelier heb, was door social distance niets te doen”, zegt Anna. “Ik had een behoefte, toiletpapier, en genoeg tijd. Op zulke momenten krijg ik altijd de beste ideeën.”

Cor en Anna besloten (op afstand) de handen ineen te slaan en een liefdesliedje te schrijven. “Nu heel Nederland thuiszit tussen de wc-rollen zullen mensen doorkrijgen dat gezelschap en aanraking belangrijker is. We hopen dat dit liedje de eenzaamheid dubbellaags kan verzachten.”

Richtlijnen

Bij het maken van de clip is rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. “Bij het maken van deze productie zijn stand-ins gebruikt om huid op huid contact te voorkomen. Er is niemand aangeraakt” , staat onder de video op YouTube.

Ook is volgens de kunstenaars zorgvuldig omgegaan met wc-papier. “De kunstenaars hebben er ernstig zorg voor gedragen geen wc-papier te verspillen. Dubbellaags herbruikt.”