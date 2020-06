Utrechtse leerlingen die achterstand opliepen door corona kunnen naar een zomerschool

Utrechtse leerlingen die vanwege het coronavirus een achterstand hebben opgelopen kunnen deze zomer extra onderwijs krijgen. Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor een eigen leerprogramma of meedoen met een gezamenlijk aanbod.

Vanwege het coronavirus zijn de scholen een tijd gesloten geweest waardoor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen thuis onderwijs kregen. Sommigen hebben hierdoor een achterstand opgelopen.

Vanuit het Rijk is er een subsidieregeling in het leven geroepen om deze scholieren te helpen. Zo kunnen scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo een aanvraag indienen met een maximum van 900 euro per leerling.

Gezamenlijk aanbod

Daarnaast kunnen verschillende Utrechtse scholen gebruikmaken van een gezamenlijk aanbod. “Voor het basisonderwijs zal dit georganiseerd worden in de wijken Overvecht, Zuilen en Kanaleneiland en bij voldoende belangstelling ook in andere wijken”, is te lezen in een brief van de gemeente.

Bij dit aanbod wordt samengewerkt met verschillende partijen waaronder de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Zo gaan studenten van beide onderwijsinstellingen leerlingen helpen met cognitieve vakken.

Zwemles

Daarnaast krijgen de leerlingen praktijkonderwijs en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van talen. Het gezamenlijk aanbod zal in eerste instantie in de zomerperiode plaatsvinden. Daarna wordt gekeken of er verlening nodig is.

Ook worden er in de zomerperiode extra zwemlessen georganiseerd. “Op deze manier kunnen de kinderen de opgelopen achterstand in het leren zwemmen weer wat inhalen.”