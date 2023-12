Utrechtse LHBTIQ+-geschiedenis in kaart gebracht met wandeling

Voor geïnteresseerden in de Utrechtse queer-geschiedenis is nu door de binnenstad de regenbooghistorie van de stad te bewandelen. De Queer City Map is 8 december, afgelopen Paarse Vrijdag, gelanceerd op het Domplein en brengt de rijke LHBTIQ+-geschiedenis van de stad in kaart.

De papieren Queer City Map past opgevouwen in een broekzak en is uitgevouwen een plattegrond van de Utrechtse binnenstad. Daarop is een in kaart gebrachte wandeling langs achttien historische plaatsen uit de LHBTIQ+-geschiedenis van de stad. Met een QR-code kun je meeluisteren naar de verhalen rondom deze plaatsen. De kaart is afkomstig uit het vrijwilligersproject Queer U Stories een verzameling van geschiedenis van de Utrechtse regenboogbeweging vanaf de 18de eeuw.

De wandeling start op het Domplein bij de gedenksteen voor de achttiende-eeuwse sodomietenvervolging, een vervolging waarbij 300 mensen wegens sodomie – een term die gebruikt werd voor onder meer homoseksualiteit – in Nederland waren aangeklaagd. 75 van hen moesten dat met de dood bekopen. Verder brengt de wandeling je langs diverse cafés en uitgaansgelegenheden die vandaag de dag nog bestaan.

De Queer City Map is af te halen bij de Winkel van Utrecht / VVV, boekhandel Savannah Bay en de cafés Kalff en Bodytalk.