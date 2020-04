Utrechtse marktkramen krijgen hulp met bezorging van thuisboxen

Het innovatiebureau Forty gaat samen met de ondernemers op de Utrechtse markt hun producten thuis laten bezorgen. Er is een zogeheten ‘De Markt Bezorgt Box’ ontwikkeld, waarin een assortiment producten is te vinden dat anders te verkrijgen zou zijn op de Vredenburgmarkt.

Door de coronacrisis loopt het aantal klanten op de markten terug. Daarnaast moeten sommige markten gesloten worden en durven sommige kramen überhaupt niet meer open te zijn.

De Marktbox wordt gevuld met producten van de markthandelaren die anders op de markt zouden staan. Tot nu toe zijn dat Pure Nootzaak, Holland Kaascentrum, Bakkerij ‘t Stoepje en Groente en Fruithandel A. van Eldik.

De box kost dertig euro, en heeft iedere week een andere inhoud. De box moet voor donderdagavond besteld worden, en wordt zaterdag bezorgd door de Fietsckoerier Utrecht.

Het bestellen van de box kan via de website Demarktbezorgt.nl. Op de website zijn ook marktkramen te vinden die zelf zijn gaan bezorgen, of waar producten afgehaald kunnen worden. De Markt Bezorgt is een initiatief van Forty – een Utrechts innovatiebureau.