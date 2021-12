Utrechtse Marlies maakte een kookboek zonder recepten

De Utrechtse Marlies Kooiman heeft ‘Receptloos’ gemaakt, een kookboek zonder paginavullende recepten. Wat staat er dan wel in? “Met dit wil ik een methode bieden om te leren hoe smaak werkt en hoe je zelf lekker kunt koken. Het is bedoeld om de mystiek uit het koken te halen.”

Moedeloos en hongerig sta je in de koelkast te turen. Je hebt geen idee wat je kan maken met de ingrediënten die er nog liggen. Voor de zoveelste keer pak je je telefoon erbij en tikt ‘gezond snel makkelijk recept’ in de zoekbalk. Wederom zie je geen recept dat je aandurft. Bestellen dan maar?

Niet doen, vindt Marlies Kooiman. “Koken lijkt soms heel eng, maar bijna iedereen over de hele wereld moet elke dag voor zichzelf koken. Ik dacht: Wat nou als ik alles heel duidelijk opschrijf en in beeld breng, en alle ruis eruit haal? Dat kan helpen om het niet meer zo spannend te vinden.”

Van het concept neerzetten tot het uitgeven in eigen beheer; Kooiman heeft keihard gewerkt. Nu ligt de tweede uitgave van Receptloos eindelijk in de winkel. Het is best een dikke pil, met twee lintjes om de pagina’s te markeren en kleurrijke illustraties en foto’s. Het enige dat nog aan het boek mist, zijn de gebruikssporen van een trouwe lezer. “Dit is echt een boek dat je nog jarenlang pakt”, zegt Marlies.

Theorie

Het nieuwe kooklesboek begint met een deel theorie. Daarin leer je hoe smaken werken en hoe je ze kan combineren. Dan over de zeven wereldkeukens waarin het boek onderscheid maakt. Vervolgens leer je hoe je slim je eigen voorraadkast kan vullen, zodat je weet wat handig is om altijd in huis te hebben.

Marlies heeft zelfs speciale stickers gemaakt om op de voorraadpotten en kruidenpotjes te plakken. Boodschappen gedaan? Dan is het tijd om aan de slag te gaan. “Ik heb een stappenplan gemaakt”, vertelt Marlies. “In zeven stappen leer je hoe je zonder een recept gerechten kan maken. Het is één plan dat je voor ieder gerecht kan inzetten. In het plan kom je langs alle smaakkansen van de verschillende keukens.”

Inspiratie

Je hebt het stappenplan gelezen, maar je kan er nog geen chocola van maken? Dan kan je verder bladeren in het boek om kookinspiratie op te doen. “Er staan 125 voorbeeldgerechten in Receptloos. Die zijn er ter inspiratie. Ik heb het zo breed mogelijk gehouden: er staan eenvoudigere dingen in en ook uitgebreidere gerechten.”

Dit is een grote aanvulling op de eerste versie van Receptloos. “De eerste uitgave was meer een leesboek. Mensen reageerden ook toen al heel enthousiast, maar lieten weten dat ze nog niet aan het kóken toe waren gekomen. In deze tweede uitgave heb ik dat veel visueler gemaakt. Dat moet het makkelijker en haalbaarder maken om het te doen.”

Curry

Kooiman geeft ons een voorproefje van het ‘receptloos koken’ dat in haar boek staat omschreven. “Wat ik meestal doe, is als volgt: Ik koop een pakje kokosmelk, een stuk gember en een bosuitje. Verder kijk ik naar wat voor ingrediënten er in het seizoen zijn. Nou, nu is dat bijvoorbeeld boerenkool. Dan haal ik nog een blikje kikkererwten erbij en daar maak ik een boerenkool-curry van.”

Een curry maken, dat lijkt voor velen bij uitstek een gerecht dat je ‘niet zomaar zelf kan doen’, volgens Marlies. “Als mensen het dan een keer geprobeerd hebben, weten ze: ‘Dat kan ik wel’. Ze zijn zo goed als altijd trots op het eindresultaat.”

‘Receptloos’ is te vinden op receptloos.nl en via de bekende online kanalen, maar ook in verschillende winkels. Zo ligt het boek in de winkel van De Moestuin en is het bij Hinkelman en de Bruna (Nachtegaalstraat) te vinden.