Utrechtse Maximus Brouwerij brouwt bier ter ere van de Limes

Nederlands grootste archeologische monument, de Neder-Germaanse Limes, heeft haar eigen bier en brood gekregen. De Utrechtse Brouwerij Maximus brouwt een Limesbier ter ere van het overblijfsel uit het Romeinse Rijk.

In de Limes Red Ale zitten ‘oer-ingrediënten’ zoals gerst, spelt en een kruid met de naam absintalsem. Het Limesbrood komt uit Bunnik en wordt gebakken met spelt en roodkorn en smaakmakers uit de oudheid als anijs en komijn.

De Neder-Germaanse Limes vormde ooit de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die liep van Katwijk, via Utrecht tot Nijmegen. Maximus Brouwerij in Utrecht en Vroeg Bakkerij in Bunnik liggen op de grens en zijn daarom gevraagd om Limesbier en -brood te maken.

‘Schuimende drank’

“In de Romeinse tijd werd bier vooral door de vele soldaten van Germaanse oorsprong zoals de Bataven gedronken”, vertelt historica Mariëlla Beukers, coördinator Romeinse Limes Nederland. “De Romeinse schrijver Plinius meldde al in de 1e eeuw na Chr. dat de Germanen van een ‘schuimende drank’ hielden, waarbij het schuim ook gebruikt werd om brood te bakken, verwijzend naar bier en gist.”

Kruidig bier

Op basis van de historische informatie heeft Maximus Brouwerij de Limes Red Ale gebrouwen. Door het gebruik van gerstemout en speltmout ontstond een donkerrood en kruidig bier met 4,8 procent alcohol.

Ton Tuijten, directeur van Brouwerij Maximus: “Door het gebruik van Duitse Ariana hop en absintalsem, een van oudsher geneeskrachtig kruid dat ook in vermouth en absint voorkomt, is het een eigentijds en doordrinkbaar bier met smaaktonen van karamel, noten en een mooie bitter.”