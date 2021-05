Utrechtse mbo’s willen volgend jaar Nederlands kampioenschap voor studenten organiseren in de stad

De Utrechtse mbo’s willen in maart 2022 gezamenlijk WorldSkills The Netherlands organiseren in de stad. Tijdens dit Nederlandse kampioenschap strijden zo’n duizend studenten van meer dan vijftig verschillende beroepen in het (v)mbo om de titel in hun vakgebied.

De Utrechtse mbo’s hebben dinsdag gezamenlijk een bidbook aangeboden aan WorldSkills The Netherlands. “Met dit bidbook hebben de Utrechtse mbo’s de ambitie uitgesproken en een voorstel uitgebracht om in maart 2022 Worldskills The Netherlands in Utrecht te organiseren”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Het organiseren van Worldskills The Netherlands zou volgens de gemeente een ‘prachtig podium’ bieden aan de mbo studenten. Daarnaast krijgen de Utrechtse studenten de mogelijkheid om bij te dragen aan de organisatie van het evenement. “Utrecht zet zich gedurende deze week als het centrum van het mbo op de kaart.”

Het is nog even afwachten of WorldSkills The Netherlands voor Utrecht gaat kiezen. “Wij steunen de mbo’s in deze wens en verwelkomen graag in 2022 de vaklieden, studenten en bezoekers van dit mooie evenement in onze stad. De komende maanden onderzoeken wij samen met de mbo’s op welke manier wij onze steun aan het evenement zullen vormgeven.”