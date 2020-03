Utrechtse melkboer Adriaan van Vulpen (74) stopt na 50 jaar vanwege corona

Adriaan van Vulpen (74) is al vijftig jaar melkboer in de Utrechtse wijk Tuindorp maar door de coronacrisis is hij genoodzaakt vroegtijdig te stoppen. Toen hij maandag zijn laatste rondje door de buurt reed bedankten veel van zijn klanten hem voor de jarenlange inzet.



Toen Van Vulpen in 1969 uit dienst trad kon hij als melkboer aan de slag bij Melkunie. Hij bezorgde toen de melk in een deel van Bilthoven. Na een jaar kon Van Vulpen een melkwijk overnemen in Tuindorp en hij besloot voor zichzelf te beginnen.

“Dorpen en steden waren toentertijd opgedeeld in melkwijken. Iedere wijk had zo zijn eigen melkboer.” Later hielden meer melkboeren ermee op in Tuindorp en Van Vulpen nam al hun werkzaamheden over tot hij verantwoordelijk was voor de hele wijk.

Inmiddels zijn we vijftig jaar verder en is Van Vulpen één van de laatste melkboeren van de regio, en daarmee misschien ook wel van heel Nederland. “Ik weet dat er nog één rondrijdt in de omgeving van Groenekan.”

Goedlachs

Van Vulpen heeft veel plezier in zijn werk en dat straalt hij ook uit. Volgens een van zijn vaste klanten is hij altijd goedlachs. “Ook als het minder zonnig is dan vandaag. Wij zijn al klant sinds de tijd dat melk nog in flessen zat en in al die jaren hebben we hem nooit chagrijnig gezien.”

Nu is Van Vulpen echter genoodzaakt te stoppen vanwege de coronacrisis. “Kennissen van mijn zoon wonen in Italië en wij horen constant wat voor drama’s zich daar afspelen. Dat wil ik voor zijn dus daarom heb ik besloten te stoppen.” Het plan was eigenlijk om deze zomer de handdoek in de ring te gooien.

Jong

Naast dat Van Vulpen altijd plezier heeft gehad in het werk hield het hem naar eigen zeggen ook jong. “Je bent de hele dag buiten en fysiek bezig.” Het feit dat hij na vandaag stopt met iets dat hij vijftig jaar graag deed, valt hem niet zwaar. “Ik zag er heel erg tegenop, maar nu het zover is valt het wel mee.”

Veel klanten zullen hem missen. Hij werd vandaag overladen met cadeaus. “Ik heb bloemen gekregen, flessen drank, chocolade en taart. Ook heb ik kinderboeken gekregen voor mijn kleinkinderen en iemand gaf mij een schaalmodel van de Volkswagenbus waar ik vroeger melk in bezorgde. Dat is toch mooi.”