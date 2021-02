Utrechtse middelbare scholen schrijven brandbrief aan minister: ‘Wij maken ons ernstige zorgen’

Utrechtse schoolleiders in het voortgezet onderwijs maken zich ‘ernstige zorgen’ om hun leerlingen tijdens deze lockdown. In een brandbrief aan minister Arie Slob schrijven ze dat ze meer somberheid zien en soms ‘zeer schrijnende situaties’. Ze verzoeken de onderwijsminister dringend om toe te staan dat alle leerlingen zo snel mogelijk weer naar school kunnen komen.

“School is naast een leerplek vooral een belangrijke leef- en ontmoetingsplek”, schrijven de schoolleiders van PCOU Willibrord en NUOVO Scholen. De stichtingen vertegenwoordigen samen 25 middelbare scholen in de regio Utrecht.

Alleen examenklassen en kwetsbare leerlingen mogen nu naar school. “Het is echter pure noodzaak om onderwijsactiviteiten te kunnen organiseren voor al onze leerlingen, rekening houdend met alle coronamaatregelen. Wij vrezen namelijk voor grote schade op sociaal emotioneel gebied als de huidige situatie voortduurt.”

De Utrechtse schoolleiders noemen school een ‘anker’. Een plek waar de sociale contacten zijn die de leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen. “Daar worden ze begeleid, gesteund en gestuurd op hun weg naar volwassenheid.”

Ongebruikt vastgoed

De middelbare scholen zijn sinds half december dicht en blijven dat in ieder geval nog tot en met 1 maart. Voor een veilige heropening en een praktisch uitvoerbaar plan wordt ook steun gevraagd aan de gemeenten. De onderwijswethouders in de regio, in Utrecht wethouder Anke Klein, hebben een kopie van de brandbrief ontvangen.

“Graag zien wij dat gemeenten hun rol pakken bij het beschikbaar stellen van ongebruikt vastgoed, zoals sporthallen, leegstaande evenementenlocaties en leegstaande bedrijfsruimtes.”

De schoolleiders snappen dat er voor een snelle heropening meer nodig is dan extra plek. Ook schoolmedewerkers en leerlingen spelen een belangrijke rol. Verder zijn ze op zoek naar meer hulp: “[…] zodat we onze onderwijsactiviteiten op een veilige en verantwoorde manier kunnen realiseren.”