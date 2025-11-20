Utrechtse Milieudefensie voert actie bij Albert Heijn met ‘Smoestuintjes’

Milieudefensie Utrecht voert zaterdag 22 november actie onder het Bollendak bij Utrecht Centraal. Tussen 12.00 en 12.45 uur delen vrijwilligers biologische ‘smoestuintjes’ uit bij de Albert Heijn op het Stationsplein. Met de actie willen zij klanten aanspreken met de boodschap: “Hey Albert Heijn, wij willen betaalbaar en groen boodschappen doen.”

De zogenoemde smoestuintjes zijn een knipoog naar de moestuintjes die Albert Heijn zelf jaarlijks weggeeft. Met deze variant vraagt Milieudefensie aandacht voor de CO₂-uitstoot van de supermarktketen.

Volgens de organisatie moet Albert Heijn minder vlees en zuivel aanbieden en biologische producten betaalbaar maken. “Albert Heijn doet zich voor als groene supermarkt, maar stoot de afgelopen jaren alleen maar meer uit en dat moet anders!”, zegt Angela Wolffenbuttel van Milieudefensie Utrecht.

Petitie tegen ‘smoezen’

De vrijwilligers proberen voorbijgangers te bereiken met een spandoek, winkelwagentjes vol ‘smoestuintjes’ en muziek van het Utrechtse blaasorkest Tegenwind. Zij roepen klanten op een petitie te ondertekenen waarin Albert Heijn wordt gevraagd ‘geen smoezen meer te verkopen’, maar zijn uitstoot te verminderen en groene boodschappen toegankelijk te maken.

Uit onderzoek dat Milieudefensie liet uitvoeren, zou blijken dat Ahold Delhaize — het moederbedrijf van Albert Heijn — onnodig hoge prijzen rekent voor biologische producten. “Iedereen moet gezonde en duurzame boodschappen kunnen kopen, niet alleen rijke mensen”, zegt Wolffenbuttel.

Start van landelijke campagne

De actie in Utrecht is de aftrap van een landelijke campagne waarin Milieudefensie Albert Heijn oproept om te vergroenen. Op 22 november wordt bij Albert Heijn-winkels door het hele land actie gevoerd.

De campagne maakt deel uit van de bredere Milieudefensie-beweging ‘Stop grote vervuilers’. Eerder voerde de organisatie onder deze vlag campagne tegen Shell via een klimaatrechtszaak en protesteerde zij bij aandeelhoudersvergaderingen van onder meer Rabobank, Unilever en KLM.

Reactie van Albert Heijn

Albert Heijn geeft de volgende reactie op de aangekondigde actie en de beweringen van Milieudefensie: “Albert Heijn zet net als Milieudefensie in op een duurzamer voedselsysteem. We hebben de ambitie om in 2030 de CO₂-uitstoot in de keten met 45 procent te reduceren ten opzichte van 2018. Dat is een stevig doel en we werken daar iedere dag samen met onze leveranciers en partners aan. De cijfers waar Milieudefensie naar verwijst, geven niet het volledige beeld van de verduurzamingsstappen die wij in onze ketens zetten, zoals verbeterd veevoer, energiebesparing in teelt en verwerking, of het vergroenen van productieketens bij strategische partners.

De supermarktketen reageert ook op de claim dat Albert Heijn ‘onnodig hoge prijzen’ zou rekenen voor biologische producten. “Biologische producten zijn niet kunstmatig duur bij Albert Heijn. De marge op biologische producten is niet hoger dan op reguliere producten. De hogere prijzen voor biologische artikelen komen vooral voort uit onder meer de hogere kosten in de keten, zoals meer handmatig werk en certificering.”

“Wij vinden het belangrijk dat biologisch voor meer mensen bereikbaar wordt en proberen prijzen zo laag mogelijk te houden”, gaat de woordvoerder verder. “AH Premium-klanten krijgen 10% korting op AH Biologisch, waardoor je als klant nog voordeliger uit bent, en in steeds meer categorieën is de biologische variant de standaardkeuze geworden. Denk bijvoorbeeld aan zuurkool. We blijven stappen zetten om biologisch toegankelijker te maken.”