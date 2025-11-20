Utrechtse Milieudefensie voert actie bij Albert Heijn met ‘Smoestuintjes’

Milieudefensie Utrecht voert zaterdag 22 november actie onder het Bollendak bij Utrecht Centraal. Tussen 12.00 en 12.45 uur delen vrijwilligers biologische ‘smoestuintjes’ uit bij de Albert Heijn op het Stationsplein. Met de actie willen zij klanten aanspreken met de boodschap: “Hey Albert Heijn, wij willen betaalbaar en groen boodschappen doen.”
De zogenoemde smoestuintjes zijn een knipoog naar de moestuintjes die Albert Heijn zelf jaarlijks weggeeft. Met deze variant vraagt Milieudefensie aandacht voor de CO₂-uitstoot van de supermarktketen.
Volgens de organisatie moet Albert Heijn minder vlees en zuivel aanbieden en biologische producten betaalbaar maken. “Albert Heijn doet zich voor als groene supermarkt, maar stoot de afgelopen jaren alleen maar meer uit en dat moet anders!”, zegt Angela Wolffenbuttel van Milieudefensie Utrecht.
Petitie tegen ‘smoezen’
De vrijwilligers proberen voorbijgangers te bereiken met een spandoek, winkelwagentjes vol ‘smoestuintjes’ en muziek van het Utrechtse blaasorkest Tegenwind. Zij roepen klanten op een petitie te ondertekenen waarin Albert Heijn wordt gevraagd ‘geen smoezen meer te verkopen’, maar zijn uitstoot te verminderen en groene boodschappen toegankelijk te maken.
Uit onderzoek dat Milieudefensie liet uitvoeren, zou blijken dat Ahold Delhaize — het moederbedrijf van Albert Heijn — onnodig hoge prijzen rekent voor biologische producten. “Iedereen moet gezonde en duurzame boodschappen kunnen kopen, niet alleen rijke mensen”, zegt Wolffenbuttel.
Start van landelijke campagne
De actie in Utrecht is de aftrap van een landelijke campagne waarin Milieudefensie Albert Heijn oproept om te vergroenen. Op 22 november wordt bij Albert Heijn-winkels door het hele land actie gevoerd.
De campagne maakt deel uit van de bredere Milieudefensie-beweging ‘Stop grote vervuilers’. Eerder voerde de organisatie onder deze vlag campagne tegen Shell via een klimaatrechtszaak en protesteerde zij bij aandeelhoudersvergaderingen van onder meer Rabobank, Unilever en KLM.
Reactie van Albert Heijn
Ze moeten bij die warmte massa centrales gaan staan.
Maar die stoten niets uit denken ze .
Die stoten veel meer uit maar die hebben de boel al afgekocht in het land waar ze het stookhout vandaan hebben.
Of denken ze nou echt dat die centrale op snoei afval draait?
Milieudefensie, ik weet niet of jullie op de hoogte zijn maar er zijn meer supermarkten dan AH. Laat mensen nu fijn zelf kiezen waar ze boodschappen doen en ook wat ze willen kopen dat hoeven jullie niet op te dringen. Ga wat nuttigs doen en b.v. hulp bieden aan ouderen die datnodig hebben.
Wat fijn dat Utrecht weer even gered wordt door een paar mensen met smoestuintjes onder het Bollendak. Want ja hoor, als ik iets nodig heb om de CO₂-uitstoot te verminderen, dan is het zeker wel een kartonnen bakje biologische potgrond dat me wordt toegestopt terwijl een blaasorkest Tegenwind me muzikaal onder schot neemt.
En natuurlijk ligt het allemaal aan Albert Heijn. Niet aan onze eigen keuzes, nee — supermarktrekken moeten gewoon magisch worden gevuld met goedkope biologische quinoa, anders vergaat de planeet écht morgen. Logisch.
Wat een opluchting dat Nederland zulke daadkrachtige acties kent. Waar zouden we zijn zonder spandoeken, smoestuintjes en trombones onder een dak van plastic bollen?
Zijn bovenstaande reacties van Nico en Pee nu wat men noemt whataboutisms…?
Actievoeren is prima! Maar laat iedereen ook vrij zijn in wat en bij wie hij of zij wil kopen.