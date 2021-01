Utrechtse miljardenaanvraag voor Nationaal Groeifonds door naar de volgende ronde

De Utrechtse aanvraag van 2,1 miljard euro bij het Nationaal Groeifonds is donderdag door de ministers voorgedragen bij de beoordelingscommissie. Het Rijk heeft de aanvraag beoordeeld en vindt het belangrijk dat de regio Utrecht bereikbaar blijft, ondanks de verstedelijking. Daarvoor is volgens de regio een flinke investering nodig



Het kabinet wil met het Nationaal Groeifonds meebetalen aan projecten die van nationaal belang zijn op het gebied van kennisontwikkeling, infrastructuur, onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

De aanvraag van Utrecht draait vooral om het ontlasten van Utrecht Centraal door de aanleg van het nieuwe intercitystation Lunetten-Koningsweg. Twee nieuwe tramlijnen moeten Utrecht verbinden met omliggende gemeenten. Die lijnen komen tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein (de Merwedelijn) en Utrecht en Zeist (de Waterlinelijn).

Woningen en banen

Het geld is verder nodig om woningen te bouwen en banen te creëren, waardoor de stad en de regio ‘op een gezonde manier kunnen groeien’. De provincie, de gemeente Utrecht en de regiogemeenten zijn blij dat de aanvraag is voorgedragen aan de beoordelingscommissie.

“Dit is de beste investering die Nederland kan doen in gezonde mobiliteit”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “De OV-ring Utrecht maakt de bouw van 60.000 woningen en de komst van 50.000 banen mogelijk. Die moeten vooral komen rond deze ov-ring, zodat wonen, werken en voorzieningen samenkomen. Die nabijheid zorgt ervoor dat mensen minder hoeven te reizen.”

Goede samenwerking

Ook gedeputeerde van de provincie Arne Schaddelee is blij met het nieuws. “Samen met Rijk en regio hebben we de schouders gezet onder dit plan en de gezamenlijke opgaven. Ik ben heel blij met deze goede samenwerking. Het feit dat de ministers ons nu voordragen, bevestigt dat we een goed plan hebben uitgewerkt.”