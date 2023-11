Utrechtse muzikant ‘Shorty’ overleden op 71-jarige leeftijd

De Utrechtse muzikant Tjeerd de Jong, ook wel bekend als ‘Shorty’, is overleden. Dat meldt presentator en goede vriend van De Jong, Joris Linssen op Facebook in een bericht. Shorty verbleef al jaren in een woonzorgcentrum vanwege zijn teruglopende gezondheid.

In het bericht op Facebook blikt Linssen terug op de bijzondere vriendschap met Shorty, die uiteindelijk 71 jaar is geworden. “Eind jaren ’90 ging Tjeerd tot de grote Ome Cor Familie behoren, toen hij met ons mee op tournee ging. We speelden samen met Tjeerd op Lowlands, De Parade en ook veel in Tivoli Oudegracht. We waren zelfs de laatste act die in de oude Tivoli speelde.”

Muzikale carriere

Shorty maakte zijn hele leven al muziek. Naar eigen zeggen omdat het hem zelf én andere troost en afleiding gaf. Zo speelde hij onder andere de fluit, drums en mondharmonica. Eind jaren negentig toerde de muzikant met Linssen mee die destijds optrad als smartlappenzanger ome cor. Jaren later had hij een speciale rol binnen een theatervoorstelling van Linssen. Zo kwam hij tijdens het nummer ‘de clown’ het podium op in een te groot clownspak terwijl hij blokfluit speelde en tegelijkertijd een pijp rookte.

De laatste jaren van Shorty zijn leven waren niet altijd makkelijk, zo schreef hij in een bericht op de website van hoiUtrecht: “De afgelopen jaren waren zwaar voor mij. Mijn vrouw is overleden en afgelopen jaar ook mijn moeder.” De periode die Shorty doorbracht in het woonzorghuis is volgens Linssen een prettige periode geweest: “Ook zag ik hoe buitengewoon lief en zacht de verplegers met onze grote held omgingen, dat heeft mij zeer ontroerd. We zullen je nooit vergeten, lieve Shorty, beste Tjeerd.”