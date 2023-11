Utrechtse ondernemers niet blij met nieuwe regels voor uitstallingen: ‘Gaat omzet kosten’

Kledingrekken, reclameborden, plantenbakken en kaartenrekken van winkeliers. Ze staan in de binnenstad om klanten te trekken. Maar de gemeente Utrecht wil er paal en perk aan stellen, naar eigen zeggen om genoeg ruimte over te houden voor voetgangers. De meeste ondernemers die wij spraken noemen de nieuwe regels onzinnig, de uitstallingen zouden juist zorgen voor een levendige binnenstad en ook gewoonweg broodnodig zijn om klanten te trekken. Een rondgang langs ondernemers met uitstallingen in de binnenstad.

Wie over de Steenweg loopt, moet toch nog goed zoeken naar een overdaad aan uitstallingen. De meeste ondernemers hebben wel een bord buiten staan, maar nergens lijkt het echt té veel. Als de nieuwe regels volgend jaar 1 april ingaan, kunnen die borden overigens ook gewoon blijven staan. Elke winkelier mag namelijk één uitstalling buiten neerzetten. Wel mag die maximaal 1,80 meter hoog en 1 meter breed zijn. Een bankje, stoel of bloembak kan er dan volgens de gemeente ook nog bij. Wel moet alles strak tegen de gevel aan staan – wat bij bijna alle reclameborden op de Steenweg in ieder geval nog niet het geval is.

Wie verder de stad in loopt via de Choorstraat komt al snel langs de uitstallingen van Souvenirs Utrecht, de zaak van Leon. Iets verderop, op de Lichte Gaard zit zijn tweede souvenirwinkel. Ook hier zijn meerdere uitstallingen te vinden, allemaal gericht op dagjesmensen en toeristen. “De nieuwe regel is gewoon kut”, zegt Leon zonder een blad voor de mond te nemen. “Bij mijn winkel op de Choorstraat kan ik het nog wel zo doen dat de uitstallingen naar binnen moeten, maar op de Lichte Gaard past dat niet eens. Dan kunnen de klanten niet meer naar binnen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Maatwerk

Leon vindt het vooral balen dat er geen maatwerk mogelijk is. “In sommige situaties kan ik het nog begrijpen, maar hier is gewoon altijd nog genoeg ruimte. De doorstroming komt nooit in gevaar.” Leon heeft een gesprek met de gemeente op de agenda staan: “Ik heb er nog wel wat vragen over, onder meer of ze begrijpen wat voor gevolgen dit heeft voor mijn winkel op de Lichte Gaard. En ik heb daar nog een stukje eigen grond, mag daar dan wel alles staan? De nieuwe regels gaan volgend jaar op 1 april in, ik hoop eigenlijk maar dat het een grap is.”

Eigenlijk zijn alle uitstallingen op dit moment verboden. Het mag namelijk helemaal niet. Alleen, de gemeente treedt er – behalve bij excessen en gevaarlijke situaties – niet tegen op. Volgens de gemeente zorgt dat op het moment voor te veel uitstallingen en op een aantal plekken voor te krappe ruimte voor voetgangers.

Tekst loopt door onder afbeelding

Vismarkt

Iets verderop op de Vismarkt is Daan te vinden, hij is sinds kort de nieuwe eigenaar van Piet Snot. Zelf komt hij uit Amsterdam: “Ik weet dus wel wat de gevolgen zijn als een binnenstad te druk kan worden, met te veel verrommeling. Maar, volgens mij is dat hier in Utrecht nog niet aan de orde.” Daan verwacht ook dat het hem omzet gaat kosten als alles naar binnen moet. “En hier verderop op de Vismarkt zitten dan weer een hoop terrassen, dus voor de doorstroming maken mijn uitstallingen geen verschil.” Desgevraagd laat Daan weten dat hij desnoods net als horecaondernemers wel wat wil betalen om de grond te gebruiken. “Als privépersoon snap ik best dat sommige mensen zich aan uitstallingen kunnen storen, maar als ondernemer weet ik hoe belangrijk ze zijn.”

Naast Piet Snot zit Locals Utrecht, net als bij de buren heet ook hier de eigenaar Daan. “Hier is natuurlijk geen enkele ondernemer blij mee”, zegt hij. “Het zal vast bedacht zijn met bepaalde redenen, maar er lijkt niet geluisterd te worden naar ondernemers. We zien na corona juist eindelijk weer groei van het aantal bezoekers van de binnenstad, dan zou het nu zonde zijn als we onze producten niet meer buiten mogen zetten.” En is het soms niet gewoon te druk op de Vismarkt? “Ik sta ook elke zaterdag in de winkel en het is soms druk, maar niet té druk. Als het daar om gaat, zou ik eerder aan de fietsen wat doen.” Daan vertelt verder: “Daarnaast vind ik ook dat dit soort uitstallingen juist bijdragen aan de levendigheid van de stad en het helpt echt bij de verkoop.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Identiteit

Terug over de Vismarkt de Mariastraat in. Bij de plantenwinkel Stek voor je Plek staan uiteraard planten buiten. Taco is de eigenaar van de winkel: “Uitstallingen van lokale ondernemers dragen juist op een positieve manier bij aan de identiteit van de binnenstad. Dus als de visie is dat de binnenstad aantrekkelijker moet worden, moeten uitstallingen juist niet allemaal verboden worden.” Taco vindt ook dat de gemeente tegenstrijdig bezig is: “Aan de ene kant doen ze goed werk om de leegstand van winkelpanden aan te pakken, maar met deze nieuwe regels maken ze het ondernemers juist weer lastiger.” Taco wil ook de winterperiode aanstippen: “Dan houd ik mijn deur dicht om energie te besparen – zoals de gemeente ook gevraagd heeft – maar als ik dan niks buiten mag hebben staan, lijkt het net alsof ik dicht ben.” Als met al noemt Taco de nieuwe regels ‘complete onzin’.

De gemeente laat weten dat de nieuwe regels tot stand zijn gekomen na gesprekken met ondernemers en inwoners, Centrum Management Utrecht, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht en Koninklijke Horeca Nederland. Met de nieuwe regels moet er volgens de gemeente een balans komen tussen de wensen van ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden en duidelijke, handhaafbare regels. Er zou ook geen ruimte zijn voor maatwerk, want de regels moeten voor iedereen duidelijk zijn.