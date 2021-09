Utrechtse ondernemers zorgen voor meer AED’s in stad Utrecht; 60 stuks geplaatst

Utrechtse ondernemers hebben samen gezorgd voor 60 nieuwe AED’s in de stad. De komende periode komen er nog meer defibrillatoren in Utrecht te hangen.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen. Dat wordt gedaan door burgerhulpverleners. Ze krijgen via 112 een noodmelding wanneer er een slachtoffer is.

Het doel is om Utrecht ‘hartveiliger’ te maken met de nieuwe AED’s. Het initiatief komt van Sterre Hijlkema, in opdracht van verschillende partijen in de stad. Hijlkema: “Met een AED stijgt de kans op overleven voor mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis van 9% naar 25%. Het is daarom van groot belang dat er zoveel mogelijk AED’s toegankelijk zijn om de overlevingskans van mensen die getroffen worden door een hartstilstand te vergroten.”

Ondernemers

Ze wordt geholpen voor verschillende ondernemers in Utrecht. Zo kocht Kerngroep Maarschalkerweerd 20 AED’s, Stichting Centrummanagement Utrecht heeft 10 AED’s gekocht. Ook het Fluwelen Handvat kocht 16 AED’s. Al deze AED’s zijn mede gefinancierd door het Ondernemersfonds Utrecht en het Initiatievenfonds van de gemeente.

In totaal zijn er 300 extra AED’s nodig. In het centrum van Utrecht en grote delen van Oost is de spreiding van AED’s inmiddels op orde. De apparaten zijn allemaal buiten opgehangen, zodat ze op ieder moment van de dag te gebruiken zijn in geval van nood.