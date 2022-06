Utrechtse onderwijsinstellingen geplaagd door storingen door problemen bij roamingdienst

Tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen, waaronder een aantal uit Utrecht, hebben last van netwerkstoringen door problemen bij Eduroam, de roamingdienst waar veel Nederlandse hogescholen en universiteiten bij aangesloten zijn. De oorzaak achter de storingen is vooralsnog onbekend.

Op de site van Eduroam wordt momenteel van veertig Nederlandse instellingen gemeld dat er sprake is van netwerkstoringen. Onder andere de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek zouden last hebben van de storingen. Ook het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum worden gemeld in de lijst met getroffen instellingen.

Eduroam biedt internettoegang en ICT-diensten aan veel onderwijsinstellingen in Nederland. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is achter de storingen. Een student van de Hogeschool Utrecht twittert dat daar de WiFi het niet doet, de online leeromgeving niet toegankelijk is en roosters niet in te zien zijn.