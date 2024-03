Utrechtse onderzoekers helpen? Begraaf je onderbroek onder de grond

Het is misschien een gek verzoek, maar de organisatie Utrecht Natuurlijk vraagt het toch: wil je je onderbroek misschien begraven? Geen zorgen, uiteindelijk kan je ‘m weer opgraven -of wat daarvan is overgebleven. Met de ludieke oproep moet de kwaliteit van de lokale grond worden onderzocht.

Utrecht Natuurlijk, een organisatie die zich focust op natuureducatie, doet de oproep in het teken van de week van de Groene Tuin. Tussen 26 maart en 1 april is er extra aandacht voor het vergroenen van de omgeving, en wordt er dus ook aangespoord om mee te doen aan grootschalig bodemonderzoek.

Bodemkwaliteit

Dat zit als volgt: een katoenen onderbroek kan in de week van de Groene Tuin worden begraven, en twee maanden later weer worden opgegraven. Het doel daarvan is om te kijken tot in hoeverre de onderbroek is afgebroken door de beestjes die onder de grond leven. Op die manier wordt bepaald hoe het lokale bodemleven eruit ziet, en wat de kwaliteit daarvan is. Een goede bodemkwaliteit is van belang voor onder andere het klimaat, de biodiversiteit en de waterberging. Als de bodem niet gezond is, kan de grond dusdanig verslechten dat bestaande huizen wegzakken of straten overstromen.

Voor deelnemers van het initiatief is het van belang dat een volledig katoenen onderbroek wordt begraven. In katoen zit namelijk cellulose en dat is voedsel voor de beestjes die onder de grond leven. Alleen op die manier wordt de onderbroek dus daadwerkelijk afgebroken, en is het onderzoek een succes. Polyester of nylon exemplaren worden daarom afgeraden door Utrecht Natuurlijk.

Onderzoekspakket

Voor iedereen die hun eigen onderbroek niet wil opofferen, is een speciaal onderzoekspakket samengesteld door de natuurorganisatie. Met het pakket kan onder andere een eigen onderbroek worden geknipt, en de begraafplek van de onderbroek gemarkeerd worden met een speciale onderbroeken vlaggetjeslijn.

Na twee maanden is het weer tijd om de restanten van de onderbroek op te graven. Dat is in de week van 8 tot 16 juni.