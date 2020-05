Utrechtse onderzoekers leiden Europees project in aanloop naar coronavaccin

Zodra er op grote schaal gevaccineerd gaat worden tegen COVID-19, moeten de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de vaccins worden gemonitord. Miriam Sturkenboom en Olaf Klungel zijn de Utrechtse projectleiders die er samen met Europese onderzoekers voor moeten zorgen dat Europa daarop wordt voorbereid.

Op het moment zijn er wereldwijd meer dan honderd vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling, waarvan er ongeveer tien op mensen worden getest. Dat gebeurt vooral in China en de Verenigde Staten. “Normaal duurt de ontwikkeling van een vaccin zo’n tien tot vijftien jaar, nu moet het binnen een jaar”, vertelt Miriam Sturkenboom, hoogleraar Observational Data Analysis en werkzaam in het UMC Utrecht. Het lijkt erop dat alleen een vaccin de oplossing is voor de coronapandemie, dus er is een grote druk om het vaccin zo snel mogelijk op de markt te krijgen.

Versneld

Ontwikkelaars slaan volgens Sturkenboom geen stappen over, maar doorlopen elke stap versneld. “Als een vaccin dan over enige tijd op de markt komt, zal het waarschijnlijk maar bij een aantal duizend mensen getest zijn. Vanwege de korte doorlooptijd is de onderzoeksgroep nu eenmaal gelimiteerd en zullen bepaalde subgroepen als ouderen, zwangeren en kinderen niet of nauwelijks in het onderzoek zijn meegenomen.”

Als het vaccin eenmaal op de markt is, is de vraag wat de zogenoemde benefit-risk balance van de vaccins is. Het draait dan om hoe effectief vaccins zullen zijn als er massaal mee gevaccineerd gaat worden, wat eventuele bijwerkingen zijn en of de verhouding tussen werkzaamheid en risico’s anders is voor bepaalde subgroepen.

Samenwerking

Om vragen over effectiviteit en bijwerkingen van een vaccin snel en goed te kunnen beantwoorden, is volgens Sturkenboom een grootschalige Europese infrastructuur van data, mensen en kennis nodig. “Als er massaal tegen COVID-19 gevaccineerd kan worden, moet alles klaar staan om de effectiviteit en veiligheid van die vaccins te monitoren.”

Als een COVID-vaccin is goedgekeurd voor de Europese markt, zal de fabrikant het gaan distribueren in landen waar ze het verkocht hebben. Sturkenboom: “Elk land heeft zijn eigen systeem om te volgen hoe effectief en veilig zo’n vaccin is, maar de meeste landen zijn te klein om veiligheid goed te kunnen meten.” Daarom is het volgens Sturkenboom belangrijk om samen te werken en expertise te delen.

ACCESS-project

Het ACCESS-project moet Europa het komende half jaar voorbereiden op massale coronavaccinaties. Het project wordt geleid door Miriam Sturkenboom, in samenwerking met Olaf Klungel, hoogleraar Famaco-epidemologische Methoden aan de Universiteit Utrecht (UU). Ook de Nederlandse organisaties RIVM, bijwerkingencentrum Lareb en PHARMO Instituut spelen een belangrijke rol.

Het ACCESS-project gaat woensdag van start. De hele infrastructuur moet over een half jaar zijn opgestart.