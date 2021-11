Utrechtse onderzoekers winnen Klokhuis Wetenschapsprijs voor ALS-onderzoek

De Klokhuis Wetenschapsprijs 2021 is gewonnen door ALS-onderzoekers Marion Sommers-Spijkerman en Anita Beelen van UMC Utrecht. Op woensdag 10 november kregen zij de prijs voor hun onderzoek ‘Mijn vader heeft ALS, wat nu?’.

Het UMC Utrecht ontwikkelde praktische hulpmiddelen voor mensen met de ernstige progressieve zenuw- en spierziekte ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Want hoe bespreek je dit onderwerp als ouder van thuiswonende kinderen?

Voor de ouders zijn er video’s die antwoord geven op mogelijke vragen. Er is een stripboek voor jongere kinderen tussen 7 en 12 jaar en een aantal korte video’s voor kinderen van 12 jaar en ouder. Ook voor zorgverleners kunnen de hulpmiddelen goed van pas komen.

Winnaar

De Klokhuis Wetenschapsprijs is er voor wetenschappelijk onderzoek dat interessant is voor kinderen op de basisschool. Dit jaar zonden 64 onderzoekers hun werk in, tien daarvan werden genomineerd voor de prijs.

‘Mijn vader heeft ALS, wat nu?’ komt als winnaar uit de bus. Het onderzoek kreeg 26 procent van de stemmen. “We zijn heel erg blij met deze erkenning voor ons ALS-onderzoek”, zeggen Marion Sommers-Spijkerman en Anita Beelen. “Ondersteuning van kinderen en hun ouders die te maken krijgen met deze ernstige ziekte is van groot belang, dus het is fantastisch dat daar nu extra aandacht voor komt.”

Over het onderzoek wordt komend jaar een wetenschapsaflevering van het Klokhuis gemaakt.