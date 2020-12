Utrechtse ontwerper maakt bijzondere affiches van verdwenen biermerken

De Utrechtse ontwerper Hans Smeijsters maakt bijzondere affiches van verdwenen biermerken. Een oud bierglas van een brouwer met zijn achternaam zette hem op het spoor naar zijn eigen familiegeschiedenis en dit leidde weer tot zijn postercreaties. Hij noemt het een ‘ode aan de brouwers van vroeger’.

De ontwerper vertelt: “Een tijdje geleden zat ik met vrienden in een plaatselijk café, toen ik in de vitrine achter de bar een bierglas zag staan met mijn achternaam erop. Ik had nog nooit van Smeijsters Bieren gehoord. Maar wat bleek, tot in de jaren 50 was er onder deze naam een brouwerij actief in Echt (Limburg). Hartstikke leuke ontdekking natuurlijk: een brouwerij in de verre familie.”

Verdwenen en vergeten

Hij ging op onderzoek uit en kwam zo steeds meer te weten over de Nederlandse biergeschiedenis. “Ik was onder de indruk van al die brouwers, die met liefde, hard werken en vernuft de lekkerste bieren brouwden. Helaas hebben velen in de loop van de 20ste eeuw hun activiteiten moeten staken. Ze zijn verdwenen en vergeten. Zonde eigenlijk. Zeker als je bedenkt dat we zonder hen vandaag de dag niet zouden kunnen genieten van ons heerlijke bier.”

Dit inspireerde hem om een serie posters te gaan maken. De meeste brouwers die hij onderzoekt waren klein van opzet met een lokale afzetmarkt. Ze hadden niet de financiële mogelijkheden om te concurreren met de grote, landelijke opererende brouwerijen. Hans zegt: “Flink uitpakken met marketing en reclame bijvoorbeeld, dat zat er niet in. Hoe geweldig is het niet om juist deze kleinere brouwers te eren met een mooi ‘reclame-affiche’?”

Utrechtse brouwer De Krans

Hans heeft recent zijn zesde affiche afgerond in de serie die hij heeft omgedoopt tot ’Beer From Heaven’. Deze poster gaat over bierbrouwerij De Krans, deze Utrechtse brouwerij werd in 1840 opgericht en ging 90 jaar later in 1930 dicht. Het biermerk zat aan de Nieuwkade en kreeg later ook een locatie aan de Leidseweg. Het ging jaren goed met de zaak. Het merk verdween in 1930 toen de bierbrouwerij werd overgenomen door een brouwer van buiten de stad.

De affiches zijn geen reproducties, maar originele illustraties gemaakt door Hans. “Voorafgaand aan het ontwerpen verdiep ik mij in de geschiedenis van de brouwerij. Ik laat ik me inspireren door een etiket, bierviltje of soms alleen door de naam. De affiches hebben een hedendaagse uitstraling, maar ik maak ze met respect voor het verleden. Zo gebruik ik een beperkt aantal kleuren. Net als in het meeste drukwerk uit het begin van de vorige eeuw, waar elke extra kleur extra kosten betekende. Én maak ik gebruik van grove rasters. Ook een kenmerk van veel ouder drukwerk.”

Hans hoopt met de serie ‘Beer From Heaven’ een bijdrage te leveren aan het levend houden van de rijke biergeschiedenis van Nederland.