Utrechtse opvanglocaties voor dak- en thuislozen toch langer open vanwege storm

De inloopvoorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht, Herstart, blijft vanwege storm Eunice dit weekend toch langer open. Ook de opvanglocaties Stadsbrug en Zeehaenkade blijven open: van vrijdag tot zaterdagochtend.

Wethouder Rachel Streefland schrijft in een raadsbrief dat er vandaag met de opvangpartners in de stad is afgesproken dat, vanwege code oranje en opschaling naar code rood voor de provincies aan de kust en op de wadden, de inloop van Herstart langer openblijft.

Hetzelfde geldt dus voor de locaties aan de Zeehaenkade en de Koningin Wilhelminalaan. “Wij hebben inmiddels begrepen dat alle G4 steden vergelijkbare stappen ondernemen”, meldt de wethouder.

‘Met stomheid geslagen’

Naar aanleiding van mondelinge vragen van de PvdA liet Streefland eerder weten dat de opvanglocaties dicht zouden blijven bij code oranje. Nu komt ze daar op terug. “Achteraf blijkt tot mijn spijt het antwoord daarop niet juist en dat betreur ik”, aldus de wethouder.

Raadslid Ilse Raaijmakers was gisteren ‘met stomheid geslagen’ dat de opvang dicht zou blijven tijdens de storm.

Ik ben echt met stomheid geslagen! Wethouder @RachelStreefla1 bevestigt net dat opvang morgen dicht blijft ondanks code oranje. Dat is tegen eerdere afspraken in! 1/ https://t.co/69skFnfhZr — Ilse Raaijmakers (@raaijmakersilse) February 17, 2022

‘Beter verankerd’

Sinds vorig jaar geldt de koudweerregeling en maaltijdvoorziening voor mensen die dak- en thuisloos zijn ook bij code oranje. Nu blijkt dus dat dit ‘nog onvoldoende geland is in het ambtelijke overlegstructuur over opvang bij extreem weer en koudweerregeling van de G4’, schrijft Streefland. Ze zal er ‘met volle aandacht op toezien dat deze afspraken over opvang bij KNMI-waarschuwingen, waarbij code oranje van toepassing is, binnen de G4 beter verankerd gaan worden.’

In verband met de storm sloten in Utrecht vandaag verschillende plekken (eerder) de deuren. Zo is er zowel bij de Universiteit Utrecht (UU) als Hogeschool Utrecht (HU) vanmiddag geen onderwijs op locatie. Ook zijn test- en vaccinatielocaties van de GGD en alle bibliotheken gesloten. Het tramverkeer lag sinds 14.00 uur stil en vanaf 16.30 uur rijden in Utrecht ook geen bussen meer.