Utrechtse organisaties willen donderdag ketting rond stadhuis vormen als reactie op verkiezingswinst PVV

Verschillende organisaties, bewoners en politieke partijen organiseren donderdag om 17.00 uur een actie als reactie op de verkiezingswinst van de PVV. De initiatiefnemers willen een ketting vormen rond het stadhuis en spreken van een ‘solidariteitsactie tegen uitsluiting en discriminatie’.

De actie, ‘Utrecht, houd elkaar vast’, wordt georganiseerd door de Utrechtse afdelingen van GroenLinks, PvdA, PvdD en D66. Verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder de Tussenvoorziening en de Armoedecoalitie, hebben zich bij het initiatief aangesloten.

“Deze verkiezingsuitslag is een klap. Nooit zullen wij accepteren dat mensen als minder worden gezien, worden uitgesloten en gediscrimineerd”, zegt Charifa Soulami, een van de initiatiefnemers. “Nu is het tijd om schouder aan schouder te staan. Samen houden we elkaars hand vast rondom ons huis van de democratie. In Utrecht laten we niemand los!”

De bijeenkomst is donderdagmiddag om 17.00 uur rond het Utrechtse stadhuis.