Utrechtse PAQT en stichting VoorleesExpress winnen Dutch Interactive Award

Het Utrechtse PAQT heeft samen met stichting VoorleesExpress de Dutch Interactive Award gewonnen voor een nieuw platform waar onder meer voorleesvrijwilligers en gezinnen in contact worden gebracht. De jury roemt de nieuwe app omdat ermee een community ontstaat waarmee zowel de vrijwilligers als de gezinnen geholpen worden.

Stichting VoorleesExpress, gevestigd in Utrecht maar tegenwoordig actief in het hele land, zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers helpen deze kinderen (en hun gezinnen) niet alleen door voor te lezen, maar ook met taalspelletjes, video’s, handige websites en andere manieren om lezen en taal een vaste plek in het gezin te geven. De afgelopen jaren zijn meer dan 40.000 gezinnen geholpen.

Om dit allemaal te coördineren heeft PAQT een platform gebouwd. Want de stichting begon ooit met een handjevol vrijwilligers, maar tegenwoordig zijn er 6000 vrijwilligers bij betrokken. PAQT heeft het bestaande platform vernieuwd en beschikbaar gesteld als app. In de nieuwe app kunnen vrijwilligers die actief zijn op zo’n 450 locaties met elkaar in contact komen, wordt er informatie gedeeld met projectleiders, is al het materiaal makkelijk beschikbaar en wordt er contact onderhouden met de gezinnen. Omdat de app door zoveel mensen gebruikt wordt moest het heel gebruiksvriendelijk zijn.

SaaS-model

Maurits Dijkgraaf is een van de eigenaren van PAQT. Hij vertelt: “Met VoorleesExpress hebben we het SaaS-model (het software licentiemodel, red.) succesvol geïntroduceerd en binnen negen maanden uitgerold bij 400 organisaties in de non-profit sector. Samen met onze opdrachtgever hebben we een product uitgedacht, getest en uitgerold. Toen zelfs de Tweede Kamer ons product in de conceptfase al erkende als de nieuwe standaard in de ondersteuning van het Leesoffensief, nam onze motivatie een nog grotere vlucht. Deze award is voor ons de bevestiging dat dit model van onschatbare waarde is voor de non-profit sector!”

“In het half jaar dat we actief zijn bij een gezin proberen we lezen en taal een vaste plek in het gezin te geven.” legt Manon Wouters van Stichting VoorleesExpress uit. “Niet alleen met boeken, maar ook met spelletjes, video’s en online tips. In de afgelopen vijftien jaar hebben we op die manier meer dan 40.000 gezinnen geholpen.”

App-only

De jury van de award schrijft bij Emerce: “Het is moedig dat de stichting is overgestapt naar app-only. Een aantal vrijwilligers haakte hierdoor af, maar de rest die bleef maakt er doorlopend actief en intensief gebruik van. Achter de schermen vindt er onderling veel contact plaats en zijn er makkelijk koppelingen gelegd naar andere groepen belanghebbenden. De jury is van mening dat er veel uitrolmogelijkheden zijn in de verdere omgeving van de app voor ouders/kinderen. Kortom: echt een community en veel verdere potentie.”