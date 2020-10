Utrechtse parken gesloten: handjevol mensen na 22.00 uur nog aanwezig

Een handjevol mensen was na 22.00 uur nog in de Utrechtse parken aanwezig. Vanaf dat tijdstip tot de volgende ochtend 06.00 zijn drie parken verboden gebied. Zowel de politie als handhaving deden een paar rondes door het Griftpark, Park Lepelenburg en het Wilhelminapark om mensen aan te spreken.

Afgelopen weekend werd er veel overlast veroorzaakt in het Griftpark. In de avonduren, nadat de horeca gesloten was, zaten er nog groepen mensen in het park die zich niet aan de regels hielden. De gemeente besloot daarom dat de parken verboden gebied worden. Woensdagavond ging de nieuwe regel voor het eerst in.

Deze avond was het rond 22.00 uur rustig in het Griftpark. Een paar minuten voordat iedereen weg moest zijn was er nog een skateboarder aanwezig, desgevraagd liet ze weten dat ze niet doorhad dat het alweer zo laat was. Ze kende de regel wel. Ze pakte direct haar skateboard en ging ervandoor.

Studenten

Verderop in het park dronken vier studenten, Maarten, Floor, Lou-lou en Pieter, nog wat op een bankje. Het was 22.10 uur. Lou-lou en Pieter komen uit Zutphen en hadden geen idee van de regel. Maarten wist er wel van: “Althans, ik had er wel iets over gelezen. Ik woon hier in de omgeving en weet dat het vooral in de zomer erg druk kan zijn. Ik begrijp dat ze er dan ook wat mee moeten. Ik houd mij overigens ook niet altijd strikt aan de maatregelen dus het is wat hypocriet als ik er nu iets over zou zeggen. Als ik nu om me heen kijk is er ook verder niemand. Nu zou een boete wat belachelijk zijn.” Floor studeert ook in Utrecht, maar wist er niks van. De borden bij de ingang van het park had ze ook niet gezien. “Maar als we een boete kunnen krijgen is het maar beter als we gaan.” De vier stappen op en gaan ervandoor.

Hond uitlaten

Rond 22.20 wil een vrouw met de hond het park inlopen. Desgevraagd laat ze weten: “Nee, ik wist eigenlijk helemaal niks van die regel. Ik woon hier een straat achter en heb ook geen brief van de gemeente gekregen.” De gemeente gaf juist vandaag aan dat er een wijkbericht is verstuurd naar omwonenden. Hoewel ze de regel accepteert weet ze niet of het de juiste maatregel is: “Gaan mensen dan niet gewoon ergens anders zitten? Ik vond het de laatste tijd juist wat fijner dat er in de avonduren, als het al donker is, nog wat groepjes mensen gezellig zitten. Ik voelde mij er veiliger door.” Of ze voortaan de hond ergens anders gaat uitlaten: “Ik blijf voorlopig maar aan de rand van het park.”

Ook in Park Lepelenburg en het Wilhelminapark waren rond 22.30 uur maar een paar mensen op de been. Politie en handhaving spraken mensen aan die eigenlijk niet in het park horen te zijn. De sfeer was gelaten. In het Wilhelminapark en het Griftpark zijn de doorgaande fiets- en wandelpaden wel toegankelijk.