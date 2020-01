Utrechtse Partij voor de Dieren duikt water in voor klimaat: ‘De tijd dringt’

De Utrechtse Partij voor de Dieren trapte op woensdagmiddag het nieuwe jaar af met een frisse duik in het Merwedekanaal. Leden van de politieke partij wilden met de duik aandacht vragen voor het klimaat.

In juli 2019 riep de gemeente Utrecht de klimaatcrisis uit in Utrecht. “Met deze Klimaatduik willen we de gemeente herinneren aan haar belofte en nogmaals de urgentie ervan benadrukken. De tijd dringt, maar 2020 kan het jaar worden waarin we het tij keren”, zegt Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren Utrecht sluit zich met de nieuwjaarsduik aan bij een oproep van Milieudefensie.

Landelijke actie

Ongeveer 500 enthousiastelingen op 22 plekken in heel Nederland doken woensdag het water in voor de eerste landelijke Klimaatduik van Milieudefensie. Zowel de deelnemers als de organisatie vragen van de politiek een ambitieus klimaatbeleid.

Jorien de Lege, woordvoerder van Milieudefensie: “Deze mensen hebben de sprong gewaagd voor het klimaat, ze hebben een kater van het falende overheidsbeleid. Het wordt tijd dat de politiek hun voorbeeld volgt en in actie komt. 2020 biedt 366 dagen om aan de klimaatafspraken te voldoen.”