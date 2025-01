Utrechtse Partij voor de Dieren: oproep tot maatregelen tegen wolf ‘onbegrijpelijk’

De Utrechtse Partij voor de Dieren zegt het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat provinciebestuurder Mirjam Sterk oproept tot maatregelen tegen de wolf. Volgens de politieke partij schuurt die uitspraak met de Europese wetgeving. “In plaats van te denken in beheer en controle, moeten we ons juist inspannen om in harmonie samen te leven met de wolf.”

De discussie rondom de wolvenpopulatie in Nederland woedt al langer. Op de Utrechtse heuvelrug zit een roedel. De provincie wilde de beesten onder andere afschrikken met een paintballgeweer. Meerdere dierenorganisaties staken daar met succes een stokje voor. Sindsdien lijken partijen er samen maar niet uit te komen wat betreft het dossier wolven.

Zo heeft de Utrechtse Partij van de Dieren vragen gesteld over de recente uitspraken van provinciebestuurder Mirjam Sterk over de wolf in de provincie Utrecht. Zij zei dat Nederland moet bepalen hoeveel wolven er mogen leven en dat er gebieden moeten komen waar wolven gevangen, verjaagd of afgeschoten kunnen worden. ” De Statenleden vragen zich af hoe deze uitspraken passen binnen de Europese wetgeving en het beleid van de provincie”, aldus de Partij voor de Dieren.

Tegenstrijdigheden

Jesseka Batteau, statenlid van de Partij voor de Dieren, noemt de uitspraken van sterk ‘onbegrijpelijk’. Volgens haar verdient de wolf juist bescherming vanwege de status als beschermde diersoort. Daarbij wil de politieke partij ook meer helderheid over de feiten die bekend zijn over de Treeker-roedel. Volgens hen zijn er ‘tegenstrijdigheden in de berichtgeving over de incidenten met wolven en mensen, zoals het verdwijnen van een hondje en aanvaringen met kinderen’.