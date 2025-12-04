Utrechtse partijen maken zich zorgen om het groen in Kanaleneiland

Utrechtse fracties hebben hun zorgen geuit over de hoeveelheid groen in Kanaleneiland. Met de aankondiging van de kap van 116 bomen in park Transwijk, die eerder dit jaar werd gedaan, maken ze zich extra zorgen om de toekomst van het park en hiermee de hoeveelheid groen in Kanaleneiland.

Volgens PvdA, GroenLinks, PvdD en ChristenUnie is Park Transwijk een belangrijk park voor Kanaleneiland. “Veel bewoners hebben geen eigen buitenruimte en zoeken tijdens steeds vaker voorkomende hitte het park op voor schaduw en verkoeling”, aldus de partijen. Ze laten weten dat de kap van 116 bomen, de aanwezigheid van veel verschillende festivals én de hittestress door de hoge verhardingsgraad zorgen voor veel onvrede bij de bewoners.

Twijfels over bomenkap

De reden voor de bomenkap is dat de bomen op een drinkwaterreservoir groeien en de constructie daar niet op berekend is. Als er, tijdens bijvoorbeeld een storm, schade ontstaat aan de opslag, heeft dat direct gevolgen voor de drinkwatervoorziening van mensen in Utrecht, Houten, Bunnik en Odijk.

Toch hebben de partijen hun twijfels over de bomenkap. Voor de 116 gekapte bomen komen er in park Transwijk 69 bomen terug. Voor meer bomen was geen plaats meer. De partijen vragen zich af of het college ook overwogen heeft om het evenemententerrein of de ‘urban sport zone’ in te perken, zodat er ruimte ontstaat voor het compenseren van deze bomen. “En pas als dit niet mogelijk blijkt, dat de compensatie van deze bomen wel in de wijk terechtkomt?”, voegen de partijen toe.

Over de urban sport zone – waar sporten zoals BMX, skaten en freerunnen kunnen worden gedaan – hebben de partijen ook een vraag. “Minder bomen en meer verstening zorgen voor meer problemen met hittestress”, stellen de partijen. “Hoe zorgt de gemeente ervoor dat dit niet ten koste gaat van de groenfunctie van park Transwijk?”

Festivals

Ook hebben de fracties wat vragen over de festivals die jaarlijks in het park gehouden worden. Ze vragen het college onder meer om meer duidelijkheid over de (gedeeltelijke) afsluitingen van het park, die gedurende de festivals worden ingevoerd: “Hoeveel weken in het jaar was het park door de festivals afgesloten voor publiek? Hoeveel van het park is afgesloten bij een gedeeltelijke afsluiting?”.

De partijen hebben hun twijfels bij deze afsluitingen. Ze vragen zich af of het college bereid is om een kortere opbouw- en afbouwperiode in te zetten, zodat delen van het park weer eerder vrijgegeven kunnen worden voor de bewoners.

Winterstop

Daarnaast hebben de partijen een vraag over de winterstop, die normaal gesproken in de periode van november tot maart wordt gehouden, zodat het groen kan herstellen van de schade die tijdens evenementen is aangericht. Voor de winterstop van Park Transwijk werd een uitzondering gemaakt; deze werd uitgesteld tot 2027.

De partijen zijn benieuwd of er geen alternatieve locaties zijn voor een winterfestival, zodat ook park Transwijk een winterstop heeft en het groen op deze manier beter kan herstellen. “Denk bijvoorbeeld aan een meer stenige locatie zoals het Jaarbeursplein, Berlijnplein of een ander plein, waar geen impact op groen en bodem is, zodat de parken kunnen herstellen”, aldus de partijen.

Fietsroutes

Ten slotte uiten de partijen hun zorgen om de fietsers in park Transwijk. “De Fietsersbond heeft aangegeven zich zorgen te maken over de afsluiting van fietsroutes door evenementen”, aldus de partijen.

Bij de ontwikkeling van de fietsroute op de Koeriersterlaan wordt deze gecombineerd met een autoweg. De partijen willen weten of het college bereid is te heroverwegen om deze autoweg los te koppelen van de fietsroute, “zodat fietsroutes (ook tijdens evenementen) niet hoeven te worden afgesloten”.