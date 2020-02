Utrechtse partijen willen naast schoolpleinen ook speelplekken rookvrij

Een meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad wil dat er ook een rookverbod komt op speelplekken. Vanaf volgend schooljaar geldt op alle schoolpleinen een rookverbod in Utrecht, maar GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, DENK, Partij voor de Dieren en Student en Starter zijn bang dat leerlingen dan op de speelplekken gaan roken.

De politieke partijen zeggen dat het rookverbod op de schoolpleinen in Utrecht een goed begin is, maar denken dat niet alle leerlingen spontaan stoppen met roken als het op het schoolplein niet meer mag. “En leerlingen zullen in de pauzes dan ook opzoek gaan naar andere plekken waar ze kunnen roken, het liefst iets met een bankje. Dit kan leiden tot onwenselijke situatie in speelplekken.”

Daarnaast vinden de partijen het sowieso niet wenselijk dat er mensen staan te roken terwijl er kinderen op de speelplekken zijn. GroenLinks-raadslid Marcel Vonk: “Elk kind moet kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. En dus ook fijn kunnen spelen in een speelplek zonder rook.” De partijen vragen het college of zij mogelijkheden ziet om speelplekken al komend jaar rookvrij te maken.