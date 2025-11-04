Utrechtse partijen willen opheldering over drinkwaterincident en pleiten voor noodwatervoorraad

Na de ontdekking van een bacterie in een Utrechtse drinkwaterbron vragen VVD, PvdA en UtrechtNu! het provinciebestuur om opheldering over hoe soortgelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen. De partijen pleiten voor extra voorzorgsmaatregelen, waaronder een waternoodvoorraad en betere bescherming van inwoners en ondernemers tegen de gevolgen van drinkwatervervuiling.

De Utrechtse fracties noemen het ‘kwalijk en bijzonder vervelend’ voor de inwoners van de provincie, die hier ziek door konden worden, mogelijk kosten hebben gemaakt en er overlast door ondervonden. Ook wijzen zij op de problemen die het incident heeft veroorzaakt voor ondernemers, zoals in de horeca. Daarom stelden zij hier vragen over aan het college van Gedeputeerde Staten.

De partijen willen onder meer weten hoe het mogelijk is dat de bacterie in de bron terecht is gekomen en of er bestaande of nieuwe instrumenten zijn om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Ook vragen zij zich af welke rol de provincie zelf kan spelen om risico’s te beperken en overlast voor inwoners te voorkomen.

Mogelijke maatregelen

Daarnaast stellen de fracties een aantal mogelijke maatregelen voor. Zo wordt gevraagd naar de haalbaarheid van een noodwatervoorraad die door het drinkwaterbedrijf Vitens kan worden ingezet — bijvoorbeeld via het bestaande leidingennet of door water uit te delen op strategische punten.

Vitens legt op haar website uit over grote voorraadkelders met schoon drinkwater te beschikken, genoeg voor normaal gebruik, maar het uitbreiden hiervan is volgens Vitens geen haalbare oplossing. Grotere voorraadkelders zouden volgens het bedrijf niet alleen veel geld kosten, maar ook leiden tot kwaliteitsproblemen: drinkwater moet binnen 24 uur worden gebruikt, omdat stilstaand water anders bacteriegroei kan veroorzaken.

Ook wordt gevraagd naar de haalbaarheid van een extra test- of zuiveringsstap voordat drinkwater wordt geleverd, en aan compensatie voor getroffen inwoners en bedrijven, zoals gratis waterlevering of korting op het watertarief, vergelijkbaar met regelingen in de energievoorziening.