Utrechtse patriot Pieter Quint Ondaatje krijgt gevelsteen aan de buitenkant van het stadhuis

Aan de buitenkant van het stadhuis in Utrecht komt een gevelsteen ter ere van patriot Pieter Quint Ondaatje. Dat laat het Utrechts Geveltekenfonds weten. De steen wordt op maandag 11 oktober onthuld. In oktober verschijnt ook een boekje over het leven van Ondaatje.

Op 2 augustus 1786 zetten gewapende burgers het Utrechtse stadsbestuur af, waarna verkiezingen voor een nieuw bestuur werden uitgeschreven. Pieter Quint Ondaatje was een van de leiders van de patriottenbeweging en speelde een belangrijke rol in deze opstand. Hij wist mensen te mobiliseren om in opstand te komen, met als doel de invoering van een democratisch bestuur. Dat lukte in Utrecht in 1786.

Utrecht was daarmee de eerste stad met een democratisch bestuur. Stadhouder Willem V nam kort daarna de macht weer over, dus de democratie was van korte duur. Ondanks dat werd de Utrechtse revolutie een voorbeeld voor veel opstandige bewegingen, zoals de Franse revolutionairen die drie jaar later de Bastille bestormden.

Canon

Ondaatje kwam uit het toenmalige Ceylon, wat nu Sri Lanka is, en had een Tamil vader en een Nederlandse moeder. Hij studeerde in Utrecht en was een van de weinige politici van kleur in die tijd.

Ondaatje werd eerder al opgenomen in de Canon van Utrecht, maar de gemeente zei vorig jaar als dat ze een gevelsteen voor Ondaatje vindt passen in de lijn van gevelstenen voor de Vrede van Utrecht en 100 jaar vrouwenkiesrecht, die afgelopen jaren al werden geplaatst.

Financiële bijdragen

De gemeente Utrecht en het Geveltekenfonds keken sinds september vorig jaar naar de budgetten en locaties om een gevelsteen te plaatsen ter ere van de patriottenleider. Toen was het stadhuis ook al als mogelijke locatie in beeld. De 87-jarige Canadese zakenman Christopher Ondaatje, een nazaat van Pieter Quint Ondaatje, wilde eerder een groot bronzen beeld van hem schenken voor op de Neude of bij het stadhuis.

Het initiatief voor het beeld bleef steken, maar Christopher Ondaatje heeft met een financiële bijdrage de kosten voor de gevelsteen op zich genomen, laat het Geveltekenfonds weten. Een verwant van de echtgenote van Ondaatje, Hans Hoevenaar, betaalt mee aan het verschijnen van het boekje over Ondaatje.