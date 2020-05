Utrechtse politici zien Jan van Zanen niet graag vertrekken

Utrechtse politici reageren verschillend op het nieuws dat burgemeester Jan van Zanen vertrekt naar Den Haag. Velen geven aan het jammer te vinden dat hij weggaat.

Zo noemt Heleen de Boer (GroenLinks) Van Zanen een burgemeester van en voor alle Utrechters. “Juist daarom is het jammer dat hij weggaat. We feliciteren hem én Den Haag van harte. Aan speculeren over opvolgers ben ik nog niet toe. Het worden hoe dan ook grote schoenen om te vullen.”

Rachel Streefland (ChristenUnie) zegt te balen van het nieuws. “Compliment voor Jan van Zanen. Den Haag heeft een goede burgervader aangetrokken. Voor ons als prachtige stad is zijn vertrek zeer zeer jammer. Eerlijk? Baal ervan.”

Verrassing

Ook Rick van der Zweth (PvdA) vindt het jammer dat Van Zanen vertrekt. “Het vertrek van onze burgemeester komt als een verrassing en is balen voor onze stad. Utrecht zal haar ervaren burgemeester van en voor iedereen gaan missen.”

Net als Van der Zweth is Dimitri Gilissen (VVD) verrast door het nieuws. “Verrast door het onverwachte vertrek van onze burgemeester naar Den Haag. Utrecht gaat haar bevlogen en betrokken burgervader missen.”

Jony Ferket (D66) zegt ‘onze Jan’ te gaan missen. “Onze Jan vertrekt naar Den Haag. We gaan je missen in Utrecht.”

Teleurgesteld

Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) zegt teleurgesteld te zijn in Van Zanen. “Ik wens Jan van Zanen veel succes, maar ben persoonlijk zwaar teleurgesteld, zeker gezien zijn recente herbenoeming, de woorden welke hij uitsprak: “Ik ben thuisgekomen in Utrecht” en de bijzondere situatie waarin we zijn leiderschap hard nodig hebben.

Donderdagavond werd bekend dat Van Zanen burgemeester wordt van Den Haag. “Ik ben zeer vereerd dat ik ben voorgedragen om burgemeester van Den Haag te worden. […] Ik verheug me erop. Tegelijk is er een andere kant, ik vertrek uit de stad waar ik het langst heb gewoond en gewerkt en waar mijn beide kinderen zijn geboren”, zei de vertrekkend burgemeester in een reactie op het nieuws.