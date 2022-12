Utrechtse politie: ‘De laatste tijd zien wij veel mensen die onwel raken door overmatig alcoholgebruik’

Tijdens het uitgaan in Utrecht raken steeds meer mensen onwel door overmatig alcoholgebruik. Dat zegt althans de politie. Ook in de nacht van zaterdag op zondag moesten de hulpdiensten meerdere keren uitrukken voor mensen die te veel hadden gedronken.

“Vannacht meerdere onwelwordingen in de binnenstad”, schrijft Politie Utrecht Centrum op sociale media. “De laatste tijd zien wij veel mensen die onwel raken door overmatig alcoholgebruik.”

De politie adviseert mensen daarom te letten op het eigen drankgebruik en dat van vrienden. Het zou namelijk leiden tot ‘onnodig’ veel inzet van agenten en ambulances.

Afgelopen nacht was het weer een paar keer raak in de binnenstad. Vanwege de drukte moest er een ambulance uit Veenendaal komen om bij te springen in Utrecht.