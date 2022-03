Utrechtse politie roept bezoekers Comic Con op nepwapens niet zichtbaar op straat te dragen

Bezoekers van de Dutch Comic Con worden gevraagd hun nepwapens pas in de Utrechtse Jaarbeurs tevoorschijn te halen. Wanneer zij dit al op straat doen kan het volgens de politie ‘bijzondere situaties’ opleveren.

Dit weekend vindt de tiende editie van de Heroes Dutch Comic Con plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Het evenement kon vanwege de coronamaatregelen twee jaar lang niet worden georganiseerd.

Net zoals tijdens voorgaande edities zal dit jaar het gros van de bezoekers verkleed zijn als hun favoriete karakter uit bijvoorbeeld een game of film. In sommige gevallen horen daar ook rekwisieten bij die op echte wapens kunnen lijken.

De Utrechtse politie vraagt de bezoekers ‘goed na te denken’ en roept op om eventuele nepwapens goed te verpakken, waardoor ze niet zichtbaar zijn op de openbare weg. “Dit kan namelijk weleens voor verwarring of voor bijzondere situaties zorgen op straat bij overig publiek.”

