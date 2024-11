Utrechtse politie rukt uit voor jongen met plastic speelgoedpistool

De politie is maandagavond uitgerukt vanwege een melding van een persoon met een vuurwapen, maar dat bleek uiteindelijk toch anders te zitten dan gedacht. Een jongen had inderdaad een pistool bij zich, maar dat bleek nep te zijn. De politie waarschuwt voor het gevaar van dit soort acties.

Het hele voorval gebeurde maandagavond op de Croeselaan. Een vrouw zag een groepje jongeren en zij dacht bij een van hen een vuurwapen te zien, waardoor zij de politie inschakelde. Meerdere eenheden werden vervolgens direct die kant op gestuurd.

Waarschuwing

Met kogelwerende vesten en de hand op het eigen vuurwapen benaderden de agenten het groepje. “We maakten duidelijk dat ze hun handen moesten laten zien”, schrijft de politie in een bericht op sociale media. “De personen werden één voor één gefouilleerd. Nadat wij de uitlevering vorderde van alle verboden wapens hoorde wij opeens vanuit het groepje: ‘Zeg nou maar gewoon.’” Eén van de jongeren gaf vervolgens toe dat hij een plastic speelgoedwapen op zak had.

Uiteindelijk liep de boel met een sisser af, en mochten de jongens weer hun pad vervolgen. Toch waarschuwt de politie voor het op zak hebben van een vuurwapen dat nep is. “We willen benadrukken dat het erg gevaarlijk kan zijn om met een speelgoedwapen op straat te lopen. Op afstand en zoals nu in het donker is vaak niet te zien of het een echt of nep wapen betreft. Ook voor de politie is dit moeilijk in te schatten waardoor wij altijd zullen handelen alsof het een echt vuurwapen betreft. Dit kan ook resulteren in het feit dat wij ons vuurwapen moeten gebruiken.”