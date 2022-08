Utrechtse politie waarschuwt voor gevaarlijke TikTok-challenge waarbij voorbijgangers worden ‘beschoten’

Op het sociale mediaplatform TikTok schijnen jongeren filmpjes te delen waarbij zij nietsvermoedende voorbijgangers onder vuur nemen met een zogenoemde gelblaster. Ook in Utrecht is dit al een paar keer gebeurd. Dit kan volgens de politie niet alleen gevolgen hebben voor de slachtoffers, maar ook voor de jongeren.

Met een gelblaster worden waterballetjes afgeschoten. Deze wapens zijn volgens de politie soms niet te onderscheiden van een echt vuurwapen. Donderdagavond 18 augustus werden twee minderjarige verdachten op de Moesstraat aangehouden nadat zij vanuit een rijdende auto met zo’n gelblaster op een vrouw schoten. Beiden zitten nog vast.

Eerder deze week vond een soortgelijk incident plaats in Utrecht. Tijdens een horecanacht werden op de Nobelstraat een passant, een boa en politieagenten beschoten. Er raakte niemand gewond en er werd ook niemand aangehouden. De politie is nog op zoek naar deze verdachte(n).

Oog

De politie zegt dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen, waarbij mensen werden beschoten met een gelblaster. Slachtoffers die geraakt worden met zo’n wapen kunnen een ‘brandende pijn’ voelen. Daarnaast kan het balletje bijvoorbeeld ook in het oog terechtkomen, wat weer grotere gevolgen kan hebben.

“Het gaat een keer fout en dan zijn de gevolgen enorm”, zegt politieagent Jaimy. “Agenten kunnen voorafgaand niet direct vaststellen dat het om speelgoedwapens gaat en trekken dus mogelijk hun dienstwapen. Een onverwachte beweging of slecht bedoelde grap van de jongeren in kwestie kan dan fataal aflopen.” In Rotterdam trokken agenten bij een vergelijkbaar incident hun dienstwapen en vuurden een waarschuwingsschot af.

Strafblad

Vaak filmen de jongeren hun acties en delen zij de video vervolgens op TikTok. “Het gebruik van deze wapens is verboden in Nederland. Jongeren die een dergelijk wapen in hun bezit hebben worden aangehouden en het wapen wordt in beslag genomen. Als ze het wapen hebben gebruikt kunnen ze ook nog worden aangehouden voor openbare geweldpleging. Jongeren lopen het risico al op jongen leeftijd een strafblad te krijgen. We doen een beroep op ouders of verzorgers om jongeren extra te wijzen op het gevaar van deze gel blasters”, zegt Jaimy.