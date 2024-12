Utrechtse politieagent verdacht van grooming en misbruik van minderjarige jongens

Een 36-jarige politieagent uit Utrecht wordt verdacht van ontucht en grooming (digitaal kinderlokken) van minderjarige jongens. Mogelijk is er ook sprake van fysiek seksueel misbruik. De jongens zijn door de man benaderd via sociale media.

Het gaat in de zaak op dit moment om drie jongens met een leeftijd van 14 of 15 jaar, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Ze ontvingen seksueel getinte berichten van een volwassene. Één van de jongens besloot daarop naar de politie te stappen.

Uitgebreidere tenlastelegging

Er werd een onderzoek ingesteld, wat leidde naar de 36-jarige politieagent. Op zijn telefoons werden naast chats van de minderjarige jongen ook chats met andere minderjarigen gevonden. Ook is er ‘kinderpornografisch materiaal’ aangetroffen, schrijft het OM. Één van de minderjarige jongens heeft daarbij ook aangifte gedaan van fysiek seksueel misbruik. Het laatste is nog niet over de zaak gezegd, schrijft het OM. Op de tenlastelegging van de man komen nog meer slachtoffers en strafbare feiten te staan.

De Utrechtse politieagent is in augustus van dit jaar aangehouden en zit sindsdien in voorarrest. Het OM heeft besloten dat de man tot op zijn minst 28 februari 2025 in voorarrest blijft.