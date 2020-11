Utrechtse politiek heet Sharon Dijksma welkom als burgemeester

Sharon Dijksma is dinsdagavond door de Utrechtse gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van de stad. De Utrechtse wethouders, raadsleden en politieke partijen feliciteerden haar en heetten haar welkom in onze stad.

Zelf laat Dijksma weten trots en dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat de gemeenteraad in haar heeft. Ze zegt te hopen dat ze een burgemeester voor alle Utrechters te zijn. “Ik kijk ernaar uit de stad, de wijken en de mensen snel te leren kennen!”

Haar nieuwe titel als burgemeester betekent het eind van haar functie als wethouder bij de gemeente Amsterdam. Daarover schrijft de politica op Twitter: “Met pijn in het hart verlaat ik Amsterdam. Een stad die me dierbaar is geworden.”

